エジプト代表が待望のFIFAワールドカップ初白星を飾った。

FIFAワールドカップ2026グループG・第2節が21日に行われ、エジプト代表はニュージーランド代表と対戦。15分に先制点を許したが、58分にモスタファ・ジコが同点弾を決めると、67分にはモハメド・サラーが勝ち越しゴールをマーク。さらに、82分にはマフムード・トレゼゲがダメ押しゴールを奪い、3－1で逆転勝利を収めた。

そんなエジプト代表は、1934年のイタリア大会でW杯に出場した最初のアフリカおよびアラブの国として歴史に名を刻んだが、今大会開催前までは通算7試合で2分け5敗に終わり、未勝利が続いていた。

2大会ぶり4度目（1934年、1990年、2018年、2026年）のW杯出場となったエジプト代表は、今大会初戦でベルギー代表と1－1のドローで終わっていたなか、W杯通算9試合目となったニュージーランド代表戦で逆転勝利を収めたことで、待望のW杯初白星となった。

なお、イギリスメディア『Squawka』によると、この試合で勝利を逃せば、エジプト代表はホンジュラス代表と並んで、W杯未勝利国の中で最多の9試合未勝利となるところだったが、この不名誉な記録に並ぶことを回避することに成功した。

一方、4大会ぶり3度目（1982年、2010年、2026年）のW杯出場を果たしているニュージーランド代表はこれで通算8試合未勝利（4分け4敗）となり、26日に行われるグループG最終節のイラン代表戦で勝利を逃せば、W杯で9試合を戦いながら未勝利となったホンジュラス代表の最長記録に並ぶことになるが、果たして勝利を手にすることはできるのだろうか。

【動画】サラーの1ゴール1アシストの活躍でエジプト代表がW杯初勝利！