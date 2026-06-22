







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースの濱田太貴選手は21日、豊中ローズ球場で行われたファーム・リーグ西地区18回戦のオリックス・バファローズ戦に代打出場。終盤の膠着状態を打ち破る第3号先制ソロホームランを放った。







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濱田は2018年ドラフト4位で東京ヤクルトスワローズに入団し、2025年の現役ドラフトで阪神タイガースへ移籍した高卒8年目外野手。



両チーム無得点の8回、先頭打者として迎えた第2打席。オリックス3番手の富山凌雅投手が投じた3球目のツーシームに泳がされながらも上手くバットに乗せて、左翼スタンドに運んだ。











8回にオリックスが内藤鵬選手の同点ソロ、さらに遠藤成選手の勝ち越し適時打で逆転。



しかし、阪神は9回にスタンリー・コンスエグラ選手の適時打で再逆転。3-2で勝利を収めた。



濱田選手は今季ファームで35試合に出場し、打率.196、3本塁打、8打点。



一軍定着を目指す25歳の一発が、チームの逆転勝利への足がかりとなった。























【動画】泳がされながらも持っていった！濱田太貴の先制ソロホームランがこちら



DAZNベースボールの公式Xより













グングンと伸びた



濱田太貴が先制ホームラン



⚾️オリックス×阪神（ファーム）

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【了】