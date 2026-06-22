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埼玉西武ライオンズの林安可は21日、ファーム・リーグ中地区の横浜DeNAベイスターズ戦に「4番・DH」で先発出場。6回の第3打席で、場外弾となるファーム5号本塁打を放った。







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1－1の同点で迎えた6回表、西武は1死無走者で4番の林安可に打席が回ってきた。DeNAはこの回から新外国人のオスバルド・ビドをマウンドに送った。











1ストライクからの2球目、高めに来た151キロのストレートを林安可が豪快に振り抜いた。



打球は、火の出るようなライナーで場外へ消えていく。林安可のファーム今季5号となる特大本塁打で、西武が2－1と勝ち越した。



試合は西武が2－1とリードしたまま最終回を迎えるが、DeNAは9回裏2死満塁から関根大気にサヨナラ2点適時二塁打が飛び出し、試合は劇的な幕切れに。西武は土壇場で試合をひっくり返され、2－3でサヨナラ負けを喫した。



林安可はこの試合、4打数2安打1打点と活躍。直近4試合で6安打、3本塁打、7打点と状態を上げている。



台湾リーグ7年間で通算112本塁打をマークし、今季西武に加入した林安可。来日1年目の今季はここまで一軍で38試合に出場し、打率.200、2本塁打、10打点。再び一軍の舞台に上がり、真価を発揮したい。

























【動画】衝撃の場外弾！林安可のファーム5号がこちら

DAZNベースボールのXより













無双状態



インコースの直球を完璧にとらえた

林安可 場外への特大ホームラン



⚾️DeNA×西武（ファーム）

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【了】