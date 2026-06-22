投手も思わず拍手…DeNA、“23年ドラ1外野手”が気迫のダイビングキャッチ！









横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの度会隆輝は21日、横浜スタジアムで行われた阪神タイガース戦に「5番・右翼」で先発出場。2回の守備で、ダイビングキャッチを披露した。







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0－0の2回表、DeNA先発の尾形崇斗はこの回先頭の6番・髙寺望夢に対し、初球にインコース真っすぐを投じた。











髙寺は積極的にスイングを仕掛け、153キロの球威にやや詰まった当たりとなった。飛球が右前に落ちるかと思われたが、右翼の度会が突っ込んできてダイビングキャッチ。気迫の好守に、マウンドの尾形も拍手で応えた。



先頭打者の出塁を味方の好守で防いだ尾形は、この回を無失点で切り抜けた。しかし続く3回、2つの四球の後に大山悠輔と髙寺に連続適時打を浴び、2点を失った。



尾形は5回を投げ、失点はこの時の2つのみ。後を受けたリリーフ陣も好投を見せたが、阪神先発の髙橋遥人に9回1失点の完投勝利を許し、DeNAは1－2で試合を落とした。



DeNAは、リーグ戦再開後の最初のカードとなる阪神戦で2連敗（1試合中止）。6月に入ってわずか3勝（11敗）と苦しい戦いが続く。



トレード加入した尾形の力強いピッチングや、成長著しい度会のガッツあるプレーなど、若手の成長とともに勢いを取り戻していきたい。

























【動画】執念のダイビングキャッチ！度会隆輝の好守に尾形崇斗も拍手

DAZNベースボールの公式Xより













掴んだら離さない



度会隆輝 ダイビングキャッチ

尾形崇斗も拍手で讃えた



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【了】