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デトロイト・タイガースのタリク・スクーバル投手を巡るトレードの噂は、期限まで2か月を切る中でさらに大きくなっている。複数の移籍先が考えられる中、ロサンゼルス・ドジャースが筆頭のようだ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が言及した。



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スクーバルは今オフにフリーエージェント（FA）となる見込みであり、タイガースとしては何も得られずに失うより、見返りを得る方が賢明だ。そのため、ドジャースのようなチームが移籍先としてスクーバルと結びつけられている。











スクーバルの獲得先として現実味があると見られているのは6球団で、ドジャース以外にはニューヨーク・ヤンキース、アトランタ・ブレーブス、ミルウォーキー・ブルワーズ、トロント・ブルージェイズ、タンパベイ・レイズが挙げられている。



ドジャースはすでに大谷翔平選手や山本由伸投手ら強力な先発ローテーションを擁している。しかし、ブレイク・スネル投手とタイラー・グラスノー投手が負傷離脱して復帰時期が未定のため、スクーバルの獲得に動くことは十分に考えられる。



噂が絶えないスクーバルとドジャースの関係についてレビン氏は「ドジャースが彼と頻繁に結びつけられているのは、トレードに投入できる有望株が豊富にいるためだ。トレードにおけるお互いのニーズの面で、ドジャースとタイガースは完璧に合致しているとの見方もある」と言及した。

タイガースがスクーバルを放出する場合、将来性のある選手だけを狙うというよりも、あまり時間をかけずに戦力として貢献できる選手を求めているようだ。





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