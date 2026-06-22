







大谷翔平 最新情報



ロサンゼルス・ドジャースは21日（日本時間22日）、公式インスタグラムを更新。父の日を迎えた選手たちが、わが子と一緒に球場で過ごす温かいオフショットを公開した。



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妻・真美子夫人の第2子の出産直後のタイミングもあったのか、残念ながら大谷翔平の写真は無かったが、ドジャー・スタジアムに集まった選手と子どもたちの笑顔あふれるショットに、ファンからも温かい祝福の声が相次いだ。











この日の試合ではボルティモア・オリオールズと対戦。



先発のエメ・シーハン投手が初回から毎回失点し、4回途中8安打6失点でKOされるなど投手陣が総崩れとなり、1-12の大敗を喫した。



「1番・DH」で先発出場した大谷翔平選手は2打数1安打1四球。



9点差の7回に代打を送られると、多くのファンが帰路につく姿も見られ、試合終盤のスタンドには空席が目立った。



父の日に子どもたちと過ごした選手たちの笑顔と、グラウンドでの悔しい結果。



それでも次の試合へと切り替え、前を向くドジャースの戦いはまだまだ続く。























【投稿】父の日にわが子と笑顔のオフショット！ドジャース選手たちの家族写真がこちら

dodgersの公式Instagramより













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【了】