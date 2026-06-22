







岡本和真 最新情報



トロント・ブルージェイズは21日（日本時間22日）、公式インスタグラムを更新。岡本和真選手とシカゴ・カブスの今永昇太投手、鈴木誠也選手の3人が笑顔で交流する写真と動画を公開した。



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カブスとブルージェイズの一戦が行われる予定だったリグレーフィールド。この日は悪天候のため試合が雨天中止となったが、グラウンドではひと足先に"別の見どころ"が生まれていた。











バットを手に話し込む岡本選手と鈴木選手、元気よく駆け寄りあいさつを交わす今永投手の姿など、和気あいあいとした雰囲気が収められている。



今永投手と岡本選手は、2023年WBCで侍ジャパンとして世界一を経験した仲。また、岡本選手と鈴木選手は今年のWBCでもチームメートとしてともに戦った間柄だ。



異国の地で顔を合わせた"侍ジャパン"たちの再会に、ブルージェイズ公式は「日本球界を代表するスター達の再会！」と添えた。



試合のないフィールドで生まれた、束の間の和やかな時間。



3人がそれぞれのユニフォームを着てメジャーの舞台で躍動する姿は、日本のファンにとって何よりの誇りだ。





















【投稿】カズマ×ショウタ×セイヤ！メジャーで実現した日本人スター3人の再会がこちら



bluejaysの公式Instagramより













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