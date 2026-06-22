







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースの中野拓夢は21日、横浜スタジアムで行われた横浜DeNAベイスターズ戦に「2番・二塁」で先発出場。8回の守備で、安打性の当たりをアウトにする好守をみせた。







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阪神は2－1とリードし、8回の守備に就く。マウンドには8連勝中の髙橋遥人。まずはこの回先頭の1番・勝又温史を三球三振に封じ、続く牧秀悟は外寄りのツーシームで三ゴロに打ち取ると、打席には3番の佐野恵太が入った。











初球は低めのツーシームを見逃しストライク。続く2球目、やや高く浮いたスライダーを佐野が引っ張って捉えた。



打球は速い球足で一、二塁間を抜けるかと思われたが、一塁寄りの深い位置に守っていた中野がボールに追い付く。そこから身体を反転させ、一塁への正確な送球でアウトを奪った。



経験を踏まえたポジショニングと高い技術を伴った中野の守備で、阪神はこの回を三者凡退で切り抜けた。



試合は髙橋が9回109球、6奪三振1失点と素晴らしい投球内容で今季5度目の完投勝利。開幕から負け知らずの9連勝は球団史上3人目で、最多記録に並んだ。



攻守の中野は打っても2打数1安打2四球と出塁を重ね、リードオフマンとしてもチームの勝利に貢献した。



阪神はリーグ戦再開後最初のカードとなるDeNA戦に2連勝（1試合は中止）し、現在3連勝中。戦績を36勝29敗1分の貯金7とし、単独首位に立った。

























【動画】なんと深い守備位置！中野拓夢、反転からの好スロー



DAZNベースボールの公式Xより













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ライト前ヒットでもおかしくない

中野拓夢 反転からの好スロー



⚾️DeNA×阪神

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【了】