快勝した日本代表は注目すべき記録を残していたようだ。

FIFAワールドカップ2026のグループF・第2節が現地時間20日に行われ、日本代表はチュニジア代表と対戦。日本代表史上W杯最速弾となる4分に鎌田大地の2試合連続ゴールで先制すると、31分には上田綺世が強烈なシュートを叩き込んだ。

さらに、69分には田中碧の縦パスを上田がフリックしたところに抜け出した伊東純也が冷静に流し込んで3点目をマーク。そして、83分には佐野海舟のクロスに上田が頭で合わせて、この試合2点目を挙げた。このまま試合は終了し、日本代表は4－0で今大会初白星を飾った。

この結果、日本代表はW杯の1試合で初の4ゴールを奪ったほか、上田が1試合で2ゴールを記録したのは日本代表としては初の出来事になり、鎌田は2002年日韓W杯の稲本潤一に続いて2試合連続ゴールを記録した2人目の日本人選手になったことなどが明らかになっている。

そうしたなか、データサイト『OPTA』は記録が残っている1966年大会以降、11人のチーム相手に500本以上のパスを成功させ、被枠内シュートを0本に抑え、4ゴール以上を奪って勝利を収めたのは、2022年のスペイン代表（対コスタリカ代表）に続いて、日本代表がW杯史上2チーム目の快挙であることを伝えている。

【ハイライト動画】鎌田大地が2試合連発、上田綺世が2発、伊東純也もゴール！