ロッテは22日、、12月下旬に開催予定の「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2026」に出場するマリーンズジュニアチーム（小学6年生対象）の選考会応募受付を、6月22日15時00分より開始することになったと発表した。

2014年4月2日～2015年4月1日生まれの小学6年生を対象に、応募期間は6月22日15時00分～7月6日15時00分まで。一次選考会は7月21日、22日、23日に実施予定。選考会ではボール回し、遠投、スイング、塁間走、内野守備などを行う。マリーンズジュニア2026の監督は、マリーンズOBでマリーンズ・ベースボールアカデミー校長の佐藤幸彦氏が務める。

また、現在千葉ロッテマリーンズで活躍する池田来翔内野手（2011年千葉ロッテ Jr.／2021年ドラフト2位）をはじめ、マリーンズジュニア出身のプロ野球ドラフト指名選手は、2005年の発足以来12球団最多となる17人を数える。

▼ 佐藤幸彦監督コメント

「私たち千葉ロッテマリーンズは、野球を通じて技術の向上だけでなく、人として成長することを大切にしています。ジュニアチーム活動では、トップチームのスローガンである『PLAY FREE. WIN HARD.』のもと、『激しく、楽しく、勝つために』を合言葉に、一人ひとりが成長への努力と、支えてくれる方々への感謝の気持ちを忘れずに、最後まで全力でやり抜くことを大切に活動していきます。4カ月間、仲間とともにさまざまな挑戦を重ねながら、勇気を持った自分、感謝を伝えられる自分、そして仲間から信頼される自分になれるよう、ともに成長していきましょう。『NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2026』の優勝を目標にチャレンジできる仲間を募集します。皆さまのご応募をお待ちしています」

▼ マリーンズジュニア選考会詳細

応募期間：6月22日15時00分～7月6日15時00分

一次選考会：7月21日、22日、23日

選考内容：ボール回し、遠投、スイング、塁間走、内野守備など。参加費：1,000円（税込）

会場：晴天時：フクダ電子グラウンド（千葉市蘇我スポーツ公園内）

雨天時：稲毛海浜公園屋内運動場

参加資格：2014年4月2日～2015年4月1日生まれの小学6年生

※参加資格、二次選考会・最終選考会の日程、使用バット規定などその他詳細は球団公式サイトにて

▼ マリーンズジュニア出身プロ野球選手一覧（17人）

近藤健介（2005年千葉ロッテ Jr.／2011年北海道日本ハム4位）

佐藤優（2005年千葉ロッテ Jr.／2015年中日2位）

髙山俊（2005年千葉ロッテ Jr.／2015年阪神1位）

船越涼太（2005年千葉ロッテ Jr.／2015年広島東洋4位）

網谷圭将（2009年千葉ロッテ Jr.／2015年横浜DeNA育成1位）

郡司裕也（2009年千葉ロッテ Jr.／2019年中日4位）

津留﨑大成（2009年千葉ロッテ Jr.／2019年東北楽天3位）

藤平尚真（2010年千葉ロッテ Jr.／2016年東北楽天1位）

木澤尚文（2010年千葉ロッテ Jr.／2020年東京ヤクルト1位）

池田来翔（2011年千葉ロッテ Jr.／2021年千葉ロッテ2位）

石橋康太（2012年千葉ロッテ Jr.／2018年中日4位）

田宮裕涼（2012年千葉ロッテ Jr.／2018年北海道日本ハム6位）

及川雅貴（2013年千葉ロッテ Jr.／2019年阪神3位）

吉野創士（2015年千葉ロッテ Jr.／2021年東北楽天1位）

有薗直輝（2015年千葉ロッテ Jr.／2021年北海道日本ハム2位）

黒川凱星（2016年千葉ロッテ Jr.／2022年千葉ロッテ育成4位）

石塚裕惺（2018年千葉ロッテ Jr.／2024年読売1位）