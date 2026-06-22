







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間19日、先日DFAとなったサンティアゴ・エスピナル内野手がマイナー降格を拒否してFAとなった。チームとしても苦渋の決断となったが、今後も同様のシチュエーションが相次ぎそうだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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エスピナルは今年2月にマイナー契約でドジャースに加入すると、開幕前にメジャー昇格。故障中だったキケ・ヘルナンデス内野手の復帰に伴い5月下旬にDFAとなったが、同選手が再離脱したこともあり再契約を結んでいた。しかし、トミー・エドマン内野手の復帰に伴い再びDFAになったため、他球団移籍を模索することにしたようだ。











同メディアは「次にロースター入りが危うくなるのは誰か？ まもなくキケとテオスカー・ヘルナンデスが負傷者リスト（IL）から復帰可能となるため、チームはさらに難しい判断を迫られることになる。その影響を受ける可能性が高いのは、アレックス・フリーランド内野手、アレックス・コール、ライアン・ウォードの3人だ」と言及。



続けて、「最も可能性が高いのは、オプションが残っているフリーランドとウォードが3Aへ降格するケースだ。しかし、両選手とも将来性の高さを評価されており、そのポテンシャルがメジャー残留につながる可能性もある。一方で、3Aではキム・ヘソン内野手とジェームズ・ティブス三世外野手もメジャー昇格のチャンスをうかがっている」と記している。



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