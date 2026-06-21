刹那の輝きに…1年だけ躍動した“一発屋”選手6人。単年だけでも見事な輝きを…

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プロ野球の世界には「3年活躍して一人前」という言葉があるように、継続して結果を残すことは決して簡単ではない。これまでの日本プロ野球の歴史の中では、ある1シーズンは突出した好成績を記録したものの、その後は継続出来ずに苦しんだ選手が数多く存在する。そこで今回は、1年だけ輝きを放った選手を紹介したい。［1/6ページ］

小松聖

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／80kg

・生年月日：1981年10月29日

・経歴：勿来工 - 国士舘大 - JR九州

・ドラフト：2006年大学生・社会人ドラフト希望枠

プロ2年目の2008年に15勝を挙げ、新人王に輝いた小松聖。しかし、翌年以降は低迷し、輝きを取り戻せないまま、現役を引退した。

JR九州から2006年大学生・社会人ドラフト希望枠でオリックス・バファローズに入団。プロ入り当初は中継ぎとしての起用だったが、プロ2年目のシーズン途中から先発に転向した。

同年は36試合に登板し15勝3敗3ホールド、防御率2.51の活躍で新人王を獲得。さらに翌2009年3月に行われた第3回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表に選出されるなど、大ブレイクを果たした。

ところが、同年のレギュラーシーズンは開幕投手を務めるも乱調が続き、17試合の登板で1勝9敗、防御率7.09と不本意な結果に。2010年には5勝を挙げたが、防御率4.77と不安定な投球が目立った。

その後はリリーフを主戦場にするも、思うような活躍ができず、2016年限りで現役引退を表明。2008年以外はほとんど結果を残すことができなかった。

プロ野球の世界には「3年活躍して一人前」という言葉があるように、継続して結果を残すことは決して簡単ではない。これまでの日本プロ野球の歴史の中では、ある1シーズンは突出した好成績を記録したものの、その後は継続出来ずに苦しんだ選手が数多く存在する。そこで今回は、1年だけ輝きを放った選手を紹介したい。［2/6ページ］

藤村大介

・投打：右投左打

・身長／体重：174cm／74kg

・生年月日：1989年7月25日

・経歴：熊本工

・ドラフト：2007年高校生ドラフト1巡目

2011年に二塁手のレギュラーを獲得し、盗塁王に輝いた藤村大介。しかし、翌年以降は成績を落とし、最終的に28歳の若さで現役を退くことになった。

熊本工から2007年高校生ドラフト1巡目で読売ジャイアンツに入団。ファームで経験を重ね、将来のレギュラー候補として期待される存在に。

高卒4年目の2011年に一軍デビューすると、持ち味の俊足を生かし、一気に二塁手のレギュラーに定着。同年は119試合の出場で打率.222、15打点、30犠打、28盗塁を記録し、盗塁王に輝いた。

翌2012年は109試合に出場し、打率.252、26犠打を記録したが、盗塁数（14）は前年から半減。盗塁成功率も大きく落とした。

さらに2013年は打撃不振もありレギュラーの座を奪われ、40試合の出場で打率.191、4盗塁と低迷。その後も下降線を辿り、2017年は一軍出場なし。同年オフに戦力外通告を受け、現役引退を決断した。

プロ野球の世界には「3年活躍して一人前」という言葉があるように、継続して結果を残すことは決して簡単ではない。これまでの日本プロ野球の歴史の中では、ある1シーズンは突出した好成績を記録したものの、その後は継続出来ずに苦しんだ選手が数多く存在する。そこで今回は、1年だけ輝きを放った選手を紹介したい。［3/6ページ］

上園啓史

・投打：右投右打

・身長／体重：184cm／84kg

・生年月日：1984年6月30日

・経歴：東福岡高 - 武蔵大

・ドラフト：2006年大学生・社会人ドラフト3巡目

プロ1年目に8勝を挙げ、新人王を獲得した上園啓史だが、翌年以降は数字が下降線を辿り、通算15勝でキャリアを終えた。

武蔵大から2006年大学生・社会人ドラフト3巡目で阪神タイガースに入団すると、ルーキーイヤーはシーズン中盤から先発ローテーションに定着。

規定投球回には到達しなかったが、17試合の登板で8勝5敗、防御率2.42の好成績を残し、新人王に輝いた。しかし、翌2008年は不調で開幕一軍入りを逃すと、最終的に4勝を記録するも、わずか9試合の登板に。

2010年には救援に回り、自己最多の25試合に登板したが、翌2011年は一軍登板なしに終わった。同年オフに東北楽天ゴールデンイーグルスにトレード移籍となった。

新天地でも思うような活躍ができず、2015年オフに戦力外通告。12球団合同トライアウトを受験したが、獲得に乗り出す球団は現れず、NPBを去ることになった。

プロ野球の世界には「3年活躍して一人前」という言葉があるように、継続して結果を残すことは決して簡単ではない。これまでの日本プロ野球の歴史の中では、ある1シーズンは突出した好成績を記録したものの、その後は継続出来ずに苦しんだ選手が数多く存在する。そこで今回は、1年だけ輝きを放った選手を紹介したい。［4/6ページ］

山内壮馬

・投打：右投右打

・身長／体重：181cm／83kg

・生年月日：1985年7月1日

・経歴：杜若高 - 名城大

・ドラフト：2007年大学生・社会人ドラフト1巡目

2012年に先発ローテーションに定着し、2桁10勝を挙げた山内壮馬。しかし、現役通算17勝と同年以外は思うような活躍ができなかった。

名城大から2007年大学生・社会人ドラフト1巡目で中日ドラゴンズに入団。プロ4年目の2011年は11試合の登板ながら3勝を挙げ、防御率1.73と飛躍の兆しを見せた。

翌2012年は開幕から先発ローテーションに定着。同年は初の規定投球回をクリアし、24試合登板、10勝7敗、防御率2.43の好成績を残した。ストレートの平均球速は130キロ台だったが、変化球を駆使し、打たせて取る投球スタイルでブレイクした。

2013年は開幕ローテーション入りを果たしたが、調子が上がらずシーズン途中で登録抹消。最終的には9試合に登板し2勝4敗、防御率5.54と成績を大きく落とした。さらに右肘の手術もあって不本意なシーズンが続き、2015年オフに戦力外通告を受けた。

その後、入団テストを経て東北楽天ゴールデンイーグルスに移籍したが、1試合のみの登板に留まり復活は果たせず。2016年限りで現役引退を決断した。

プロ野球の世界には「3年活躍して一人前」という言葉があるように、継続して結果を残すことは決して簡単ではない。これまでの日本プロ野球の歴史の中では、ある1シーズンは突出した好成績を記録したものの、その後は継続出来ずに苦しんだ選手が数多く存在する。そこで今回は、1年だけ輝きを放った選手を紹介したい。［5/6ページ］

田上秀則

・投打：右投右打

・身長／体重：177cm／85kg

・生年月日：1980年3月20日

・経歴：大産大付高 - 九州共立大

・ドラフト：2001年ドラフト3巡目

2009年に26本塁打を放ち、捕手部門のベストナインに選出された田上秀則。しかし、キャリアの中で2桁本塁打を記録したのは同年のみとなった。

2001年ドラフト3巡目で中日ドラゴンズに入団したが、思うような活躍ができず、2005年オフに戦力外通告。その後、城島健司がメジャー移籍し、捕手を補強ポイントに掲げていた福岡ソフトバンクホークスが獲得に乗り出し、契約を勝ち取った。

移籍1年目は主に指名打者として出場機会を増やすと、翌2007年には91試合に出場し、打率.264、9本塁打、26打点の好成績をマーク。捕手としても78試合に起用されるなど、活躍の場を広げた。

2008年は故障の影響もあり52試合の出場に留まったが、2009年には正捕手に定着。最終的に138試合に出場し打率.251、26本塁打、80打点の活躍で捕手部門のベストナインに輝いた。

しかし、翌2010年は開幕から極度の打撃不振、守備でも精彩を欠き低迷。さらに細川亨のFA加入や自身の故障も相俟って不本意なシーズンが続き、2013年限りでユニフォームを脱いだ。

プロ野球の世界には「3年活躍して一人前」という言葉があるように、継続して結果を残すことは決して簡単ではない。これまでの日本プロ野球の歴史の中では、ある1シーズンは突出した好成績を記録したものの、その後は継続出来ずに苦しんだ選手が数多く存在する。そこで今回は、1年だけ輝きを放った選手を紹介したい。［6/6ページ］

薮田和樹

・投打：右投右打

・身長／体重：188cm／84kg

・生年月日：1992年8月7日

・経歴：岡山理大付高 - 亜細亜大

・ドラフト：2014年ドラフト2位

2017年には勝率.833をマークし、セ・リーグ最高勝率のタイトルに輝いた薮田和樹。しかし翌年以降は同様の輝きが放てず、昨オフに戦力外通告を受けた。

亜細亜大から2014年ドラフト2位で広島東洋カープに入団すると、ルーキーイヤーに初先発初勝利を記録。翌年も中継ぎを中心に16試合に登板し、防御率2.61をマークした。

2017年は中継ぎとして開幕を迎えたが、交流戦から先発に転向すると次々と白星を重ね、最終的に38試合登板（15先発）で15勝3敗、勝率.833、防御率2.58をマークし、最高勝率のタイトルを獲得した。

翌2018年も先発ローテーションの一角として活躍を期待されたが、不振に陥り9試合の登板で2勝1敗、防御率5.74と大きく数字を落とした。その後も成績は上がらず、苦しいシーズンが続いた。

昨季はわずか3試合の登板に終わり、オフに戦力外通告。現在はプロ12球団への復帰を目指し、オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブに加入。1年間先発ローテーションを守り抜いた。

現在はメキシカンリーグのサルティーヨ・サラペメーカーズでプレーを続けている。

【了】