21日に行われたロッテ－楽天（ZOZOマリン）の試合前に千葉県内に本拠地を置くプロスポーツチームの4選手がセレモニアルピッチを行った。

▼ ジェフユナイテッド市原・千葉 鈴木大輔

「キャッチボールの練習どおりに投げようと思ったけれど、球場に入ってお客さんがいる中なので、もうちょっといけたなというのが正直なところです。でもキャッチャーの方がしっかり獲ってくれたので、ボールが変な所にいかなくて良かったと思います」

▼ 柏レイソル 古賀太陽

「初めてのことで緊張しましたが、しっかりキャッチャーの方に捕ってもらえたので良かったです。野球場のピッチに立ったのは人生で初めてのことで、とても貴重な体験をさせていただき感謝しています。これからもいろんなスポーツチームで共に千葉を盛り上げていきたいです」

▼ アルティーリ千葉 木田貴明

「小さな頃にお母さんとのキャッチボールで顔面にボールを当てられたトラウマがあったんですけど、今日そのトラウマを払拭するぐらい楽しいイベントに参加させていただいたので、また機会があったら参加したいなと思います。アルティーリ千葉を知らない人たちに、アルティーリ千葉というチームを知ってもらえる一日になったと思うので、来シーズンまたお客さんが集まってくれるのを楽しみにしています。ありがとうございました」

▼ 千葉ジェッツ 西村文男

「10年前にも千葉ロッテさんで始球式をさせていただいたのですが、今回はど真ん中にストライクをしっかり投げられたのでリベンジ達成ということで言うことはないです！サプライズでお花もいただいて、僕の好きな曲も流していただき、とても嬉しかったです。千葉ロッテの関係者の皆さまありがとうございました。千葉ジェッツのブースターの皆さんも、たくさん駆けつけていただき感謝しています。本日は改めてありがとうございました！引き続き、千葉ジェッツと西村文男の応援をお願いします！」