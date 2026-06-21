







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、大谷をはじめとしたスター選手はもちろん、将来が期待されるプロスペクトも多数擁している。彼らはトレード要員としても価値が高いと目されているが、ホスエ・デポーラ外野手については“非売品”かもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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デポーラは2022年1月、アマチュア・フリーエージェントとしてドジャースに加入した20歳。MLB公式サイトの一つである『MLBパイプライン』が発表しているプロスペクトランキングではチーム1位、全体8位にランクインしている逸材で、今季はここまで2Aで62試合、打率.327、12本塁打、56打点といった数字を残している。











同メディアは「ジアスレチックのケイティ・ウー記者は『チームは彼にまだ引き出されていない能力が残されていると考えている。スピードは彼の最大の武器ではないかもしれないが、それでもその部分で成長を続けることができれば、球団最高のプロスペクトを手放すのは考えにくい』としている」と言及。



続けて、「デポーラはスカウトの間では、ヒューストン・アストロズのヨルダン・アルバレス内野手に、さらに高い運動能力を加えたような選手だと評価されている。ドジャースはかつて、アルバレスが才能を開花させる前に放出してしまうという大きな失敗を犯した。その球団がデポーラに対して、同じ過ちを繰り返したくないと考えているのは明らかだ」と記している。



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