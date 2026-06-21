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21日のプロ野球公示で、読売ジャイアンツはリチャード選手を一軍登録から抹消した。







巨人の選手たちの獲得経緯がわかる

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リチャード選手は2017年育成ドラフト3位で沖縄尚学高から福岡ソフトバンクホークスに入団。昨季途中にトレードで巨人に加入した長打力が魅力の内野手だ。











昨季は巨人加入後の77試合で11本塁打をマーク。持ち前のパワーを披露しレギュラー定着が期待されていた。



しかし、今季はオープン戦で故障し開幕から出遅れ、今季6月に初昇格。



13日の埼玉西武ライオンズ戦では隅田知一郎から勝ち越しのソロホームランを放ち勝利の立役者となったが、以降は2試合で5打数無安打と快音聞かれず、二軍降格。



ここまで3試合の出場で打率.125、1本塁打、1打点の成績となった。現在一塁手では大城卓三に加え、岸田行倫もコンバート起用が本格化していることも要員とされる。



二軍では15試合の出場で打率.282、2本塁打と状態は決して悪くないだけに、もう一度一軍の出場機会を勝ち取り定着への足掛かりを掴みたい。







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【了】