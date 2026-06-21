







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、タンパベイ・レイズ戦で投球する手のマメから出血するアクシデントに見舞われた。それでも試合は5-4で勝利したが、大谷を投げさせ続けた采配に批判の声がある。米メディア『エッセンシャリー・スポーツ』のリタブラタ・チャクラバーティー記者が言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



ドジャースタジアムの大型ビジョンに、大谷の投球する手から血がにじむ様子が映し出されると、5万人のファンが息をのむような場面となった。大谷のマメを巡ってファンが心配するのは、1週間のうちで2度目となった。











この登板で大谷は4回まで無失点の投球だったが、5回に入ると4点を失い、この回は三振を奪えなかった。さらにマウンドを降りる際には、中指のマメから出血している様子がカメラに捉えられた。それでも大谷は6回も続投し、無失点、無四球で切り抜けている。



デーブ・ロバーツ監督は、大谷の健康状態や5回の乱調について大きく心配していない様子だった。出血については、ダーマボンドが剥がれたのか、あるいは使用していなかったのかは分からないとし、それが終盤の出血につながった可能性を示した。



この日の大谷の起用について、チャクラバーティー氏は「ロバーツ監督はリリーフ陣の負担を軽減するため、大谷に6回も投げるよう促した。この作戦は功を奏したが、大谷の負担管理に関する懸念の声が高まっている。先週も大谷が膝の痛みで途中交代した際、ファンは彼の過去の病歴を懸念して動揺した」と言及した。





【関連記事】















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】