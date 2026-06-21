21日に先発したDeNAの尾形崇斗は5回2失点と粘投したものの、白星とはならなかった。この日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、尾形の投球内容について齊藤明雄氏が解説した。

失点したのは3回。尾形は2四球で二死一・二塁のピンチを招くと、好調の大山悠輔に初球のストレートを中前に運ばれ、先制点を許した。さらに続く髙寺望夢には追い込みながらも再びストレートを捉えられ、2点目を奪われた。

この場面について齊藤氏は、「ハマスタでよく打っている大山に対して初球は注意しなければいけなかった。ストレート自体は悪くなかったが、コースが甘くなった」と分析。髙寺への投球にも「追い込んでいたので、もう少し丁寧に攻めてほしかった。甘いコースで力負けしてしまった」と指摘した。

一方で四球については、「尾形投手に四球を出すなとは言えない。四球を出しながら抑える投球スタイルの投手」とした上で「大事なのは四球を出した後の勝負どころで、どのボールを選択するか」と課題を挙げた。

尾形の武器である力強いストレートやフォークは高く評価し、「カーブを使えば緩急がついてストレートも生きる」と助言。「大山に対する外角のストレートは素晴らしかった。今日は勝負どころでのミスが痛かった」と振り返り、「本来は力強いストレートをコントロールできる投手。ピンチでの投球を考えていけばさらに良くなる」と期待を寄せた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』