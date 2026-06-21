◆ 齊藤氏「自分の球に自信をもって投げていて、打者を信頼している」

ロッテは21日、楽天に7－4で勝利した。8回表に同点に追いつかれ、なおも二死満塁のピンチで3番手・八木彬が登板。代打・鈴木大地を遊ゴロに打ち取ると、直後の攻撃で山口航輝が2点本塁打を放ち、勝ち越しに成功した。

わずか2球で7勝目を挙げた八木について、21日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・岩本勉氏が「勝ち運を持っている投手。ものすごいラックを持っていますよね」と語ると、解説の齊藤明雄氏は「今パ・リーグの最多勝は8勝の日本ハム・伊藤大海で、あと1勝で並ぶ。リリーフ投手で規定投球回数が足らなくても、ヤクルトの伊東昭光さんのように最多勝のタイトルを獲ることができるので、このまま自分の投球をして打線にうまく援護をしてもらえれば、チャンスは出てくるのではないかと感じがある」と期待を込めた。

さらに齊藤氏が「投球を見ていて自分の球に自信をもって投げていて、打者を信頼しているなという感じに見える」と評価すると、もう1人の解説・谷沢健一氏も「打者が勢いに押されている」と語った。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』