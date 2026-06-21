







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季のトレード期限に向け、複数選手が獲得候補として挙げられている。その中には、シカゴ・カブス所属の鈴木誠也外野手も含まれているが、同選手の獲得が実現するかは現有戦力の健康状態次第かもしれない。米メディア『ラウンドテーブルスポーツ』が報じた。



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現在31歳の鈴木はNPB・広島でデビューした2013年から現在までに、日米通算279本塁打など数々の実績を残している右の強打者。仮に獲得となれば、同学年である大谷との共闘には大きな注目が集まることが濃厚だ。











同メディアは「これまでの議論の多くは、タリック・スクーバル投手のような大物選手に集中してきた。しかしその一方で、大量のプロスペクトを放出することなく戦力アップを図れる候補も存在する。中でも興味深い補強候補が鈴木だ。彼を獲得すればさらに日本とのつながりが生まれるだけでなく、補強が必要とされているポジションの戦力強化にもつながる可能性がある」と言及。



続けて、「テオスカー・ヘルナンデス外野手は好不調の波に苦しんでいる上、5月末に左ハムストリングを負傷し離脱している。復帰後にどのようなパフォーマンスを見せるかは、補強方針に影響を与える可能性がある。もし彼が復帰後も不振に苦しむ、あるいはカイル・タッカー外野手やアンディ・パヘス外野手が長期離脱となった場合、鈴木は非常に現実的な補強候補となるだろう」と指摘している。



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