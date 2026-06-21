







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、トレード期限までにどのような動きを見せるか注目されている。既に様々な選手の名が獲得候補に挙げられているが、中でもボストン・レッドソックス所属のアロルディス・チャップマン投手は有力視されているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



チャップマンは日本時間18日終了時点で、通算381セーブをマークしている球界トップクラスの守護神。エドウィン・ディアス投手が離脱中のドジャースにはフィットしそうな選手だ。











同メディアは「ESPNのジェフ・パッサン記者は、チャップマンのトレード実現確率は90％だと見ており、その移籍先候補としてドジャースを有力な球団の一つに挙げている」としつつ、「彼は全盛期ほどの球速ではないが、今でも速球は90マイル後半を計測し、4種類の異なる球種も操る」、「トレード期限に関する最大の真理はこれだ。『どの球団も優秀なリリーフ投手を必要としている』。彼の獲得をめぐって、各球団は我先にと争うことになるだろう」という同記者の見解を紹介。



続けて、「もしタナー・スコット投手、ディアス、そしてチャップマンによるリリーフ陣が実現すれば、ポストシーズンでは球界屈指の強力なブルペンとなるだろう。彼らを擁するドジャースは、近年でも屈指の明確な優勝候補として位置付けられることになる」と記している。



【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】