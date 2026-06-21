いつの時代も、「エース」はチームを勝たせる役割が求められる。援護に恵まれず、それでも白星を目指して投げ続ける。球界の歴史には、そんな“孤軍奮闘”を見せた名投手たちがいた。今回は、低迷するチームの中で圧倒的な存在感を放ったエースたちを取り上げる。［1/6ページ］

黒木知宏（1998年）

[caption id="attachment_266330" align="aligncenter" width="1200"] ロッテの黒木知宏（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：延岡学園高 - 新王子製紙春日井

・ドラフト：1994年ドラフト2位

通算成績：199試合、76勝68敗、防御率3.43

「ジョニー」の愛称で親しまれた黒木知宏は、チームが苦しんだ1998年に孤軍奮闘の活躍を見せた。

1994年ドラフト2位で千葉ロッテマリーンズに入団した黒木。プロ1年目の1995年から5勝を挙げ、先発ローテーションの一角に食い込んでいた。

また、1997年は13完投を記録するなど、タフネスぶりを発揮していた。しかし、1998年は悪夢のシーズンに。

同年は6月から大型連敗が始まり、16連敗中という状況でマウンドに上がったものの、9回2アウトから同点2ランホームランを許し、黒木はマウンド上でうずくまった。

「七夕の悲劇」とも呼ばれた出来事を経て、連敗を18でストップさせたロッテ。だが、結果的にこの年は最下位に終わった。

それでも、黒木自身は最多勝（13勝）と最高勝率（.591）の二冠に輝くなどまさに孤軍奮闘となるシーズンを過ごした。

翌1999年には自己最多の14勝を挙げるなど、エースとしてロッテを長らく支えた黒木。チームが苦しい状況でも、闘志を剥き出しにしてマウンドに立ち続けた。

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