今日の運勢 6月22日（月）「12星座占いランキング」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年6月22日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）6月22日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の桜羽結万(さくらば・ゆま)さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位……？悩みなどから解放されて、爽やかな気分で過ごせそう。ファッションやメイクを変えてみるなど、新しい自分を探してみるのもアリ。恋愛に対しても積極的になってみましょう。勇気を持って声をかけてみて。学びたいことや挑戦したいことが出てきそう。周りの人にも相談し、一緒に取り組んでみるのも良いかも。色々な情報を集めていると、刺激をもらえるはず。良いと思ったものは記録しておくようにしましょう。対人運が好調なようです。色々な人と話をして交流を深めるようにしましょう。最近気になることや、趣味の話をすると喜ばれそう。気になる相手とは連絡先などを交換するのを忘れずに。仕事や勉強などが、どんどんはかどりそうです。とくに日中は集中力もアップしているので、有効に使いましょう。夜は、友人や恋人と食事をすると◎。いろいろな話ができて、ストレス発散にもなりそう。周りから喜ばれることをしてみましょう。家族や恋人には日ごろの感謝を込めて何かプレゼントするのもアリ。応援してくれる人がいると、精神的にも強くなれて様々なことに挑戦できるようです。じっくり考えてから行動してみましょう。仲間から刺激を受けて、モチベーションが高まりますが、気持ちのままに突っ走ってしまうのはキケンかも。自分のすべきことを理解したうえで、クールに振る舞うと上手くいきそう。動物や自然と触れ合うと運気アップ。心のモヤモヤもとれて、気分良く過ごせることでしょう。海外の文化や食を楽しむのもおすすめ。やりたいことなどあれば、思いきって行動してみて。あちこちへ出かけるなどアクティブな一日になりそうです。行った先で歓迎されるなど、嬉しい気持ちになることもあるでしょう。困っている人がいたら、考えるより先に行動すると良いかも。穏やかな気持ちで過ごせるようです。学生時代の友人と久々に会えるなど、懐かしい気分になるようなことも起こりそう。様々な想いが巡りそうなので、自分の気持ちをまとめてみましょう。面倒なものほど先に片付けるようにしましょう。他の人が難しく感じるものは、サポートしてあげると良いかも。リーダーとして活躍できるような場所が増えると、やがてそれが実績となっていくようです。たくさんの情報があなたの元に入ってくるようです。良い話もありますが、やってみたいと思っても、すぐに飛びつかず、よく考えてから行動するようにしましょう。落ち着きたい時は温かいお茶を飲むと吉。色々とやることが多く、忙しい一日になりそうです。今夜は疲れをとるためにも、早めに寝るようにしましょう。じめじめした部屋では、ぐっすり休めなさそうなので部屋の湿度などを調整すると良いでしょう。昨日夏至を迎えて「陽」のエネルギーが満ちています。今年もまもなく折り返し地点。今日はノートやメモに、「この半年でできたこと」を書き出してみて。ご自身を労る時間が、下半期の軽やかなスタートの鍵になるでしょう。■監修者プロフィール：桜羽結万(さくらば・ゆま)東京・池袋占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/