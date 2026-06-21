







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは開幕からここまで、主軸の一人であるムーキー・ベッツ内野手の調子が今一つ上がってきていない。ファンの心配も日に日に高まっている状況だが、デーブ・ロバーツ監督は復調気配を感じているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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今季のベッツは序盤に右脇腹を痛め一時離脱した影響もあってか、日本時間16日終了時点で38試合、打率.205、7本塁打、18打点といった数字にとどまっている。一方、直近5試合は21打数7安打と快音を響かせている。











同メディアによると、ロバーツ監督は最近のベッツについて「ピッツバーグのシリーズでもそうだったと思うけど、打球をより強く打てるようになってきている。ただ、それがたまたま野手の正面に飛んでいただけなんだ。結果が出なかったから、本人は少しフラストレーションを感じていた。でもここ数日は安打も出始めたし、本塁打も打って笑顔が戻ったと思う。だから、彼に関しては明らかに上向きだよ。本人の感覚もそうだし、スイングの状態も良くなっている」と言及。



続けて、「もし一言で表現するなら、“模索していた”ということだと思う。今季ずっと、彼は何かを探し続けていたんだ。いろいろ試してきたけれど、なかなかしっくりくるものが見つからなかった。だから今は、とても良い状態にあると思う」と述べたという。





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