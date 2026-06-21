日本代表FW上田綺世（フェイエノールト／オランダ）が、チュニジア代表戦を振り返った。

上田は現地時間20日に行われたFIFAワールドカップ2026・グループF第2節のチュニジア代表戦に先発出場すると、鎌田大地の2試合連続ゴールで先制した後の31分に強烈なシュートを叩き込んでW杯3試合出場目で初ゴールをマーク。さらに、69分には巧みなフリックから伊東純也の得点を演出したほか、83分には佐野海舟のクロスに頭で合わせてダメ押しゴールを挙げ、4－0での今大会初白星に大きく貢献した。

2ゴール1アシストを記録し、この試合のプレイヤー・オブ・ザ・マッチ（POTM）に選出された上田は試合後、「ほっとしています。ありがとうございます」と率直に心境を明かした。

W杯で初ゴールを決めたことには「前回の大会で悔しい思いをしたので、それをようやく晴らせた気がします」と振り返りつつ、2試合で勝ち点「4」を獲得したことには「初戦で厳しい試合をチームとして勝ち点1をもぎ取ることができたので、それを活かすためにも、今日の試合は勝ち点3が必要だった。それに貢献できてすごく嬉しいです」と喜びを口にした。

【動画】鎌田大地が2試合連発、上田綺世が2発、伊東純也もゴール！