日本代表のMF田中碧（リーズ／イングランド）が、FIFAワールドカップ2026のグループF・第2節のチュニジア代表戦を振り返った。

21日、日本はチュニジアと対戦。初戦のオランダ代表戦で劇的ゴールにより引き分けに終わった日本。スウェーデン代表に大敗したチュニジア代表は、4日前に監督交代を敢行するなどし、不透明なことが多い中での試合となった。

それでも試合は4分に鎌田大地が2試合連続ゴールを記録し先制すると、前半に上田綺世がミドルシュートでW杯初ゴールを記録する。後半には田中の縦パスから上田がフリックし、最後は伊東純也がゴール。83分には上田もヘディングで追加点を奪い、4ー0で勝利を収めた。

勝ち点を4に伸ばし、グループ2位につけている日本。今大会初出場となった田中は「すごく大きな勝ち点3だと思いますし、グループステージを突破する上でも、ルール上3位までいけるっていう上では、今日の勝利っていうのは非常に重要だと思います」と、目標へ近づく上での大事な勝利だったとした。

日本代表は、2002年の日韓大会以来、第2戦では勝利がなかったが、今回は24年ぶりに勝利。「自分たちにとってもW杯第2戦っていうのはなかなか勝ててないっていうのを分かっていたので、大会を通しての勝ち点3も大きいですし、日本代表として改めて自分たちの課題を克服したっていう意味では、非常にいい勝ち点3だったと思います」と、ただの1勝には終わらないとした。

第2戦の難しさについても「第1戦と違って準備期間も短いですし、そう簡単ではないですし、相手も前節負けて、今節にかけてくる思いっていうのはあった中で、自分たちが受けに入らずに入れたのはすごく良かったのかなと思います」と、しっかりと向き合って戦えたことがよかったとした。

田中は、前回大会で共にプレーした幼馴染のMF三笘薫が負傷でプレーできない中で、背番号「7」を継承した。「試合前も連絡をとっていました」と三笘との関係について語る中で、「個人的には1人じゃないので戦ってるのは。もっともっとできることもありますし、より良いパフォーマンスができると思うので、また引き締めて次やれればいいかなと思います」と、周囲の人々の思いも背負って戦っていきたいとした。

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