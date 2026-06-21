日本代表のMF佐野海舟（マインツ／ドイツ）が、FIFAワールドカップ2026のグループF・第2節のチュニジア代表戦を振り返った。

21日、日本はチュニジアと対戦。初戦のオランダ代表戦で劇的ゴールにより引き分けに終わった日本。スウェーデン代表に大敗したチュニジア代表は、4日前に監督交代を敢行するなどし、不透明なことが多い中での試合となった。

それでも試合は4分に鎌田大地が2試合連続ゴールを記録し先制すると、前半に上田綺世がミドルシュートでW杯初ゴールを記録。後半には伊東純也、上田が追加点を奪い、4ー0で勝利を収めた。

2試合連続で先発フル出場を果たした佐野。「初戦が終わって、チームとしてもう一回気を引き締めてやっていこうという気持ちが出た試合かなと思います」とコメント。田中碧とのボランチコンビについては「ボールを受けること、引かれる展開が多かったので、ボールを引き出す動きだったり、前に人数もかけるというバランスをうまく2人でコミュニケーションを取りながらできたのかなと思います」と、良い関係を築いてのプレーになったとした。

その佐野は、83分にスペースへと飛び出すと、クロスで上田の2点目をアシスト。無尽蔵のスタミナをW杯でも発揮したが「みんながきつい時に動けるっていうのが自分の良さだと思います」と特徴を出せたとしながらも、「ボールは少し高かったですけど、上田選手が本当にいい形でヘディングしてくれて、感謝したいです」と、自身のアシストについては上田のヘディングに感謝した。

次の3戦目はスウェーデン代表。破壊力抜群の2トップがいるが「まだ何も決まってないので、切り替えて、またチーム全員で同じ方向を向いて、3戦目に向かってやっていきたいなと思います」と、気を引き締めて臨みたいとした。

【動画】なぜそこに！佐野海舟の飛び出しから上田綺世がヘッド！