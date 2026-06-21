日本代表のMF中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）が、FIFAワールドカップ2026のグループF・第2節のチュニジア代表戦を振り返った。

21日、日本はチュニジアと対戦。初戦のオランダ代表戦で劇的ゴールにより引き分けに終わった日本。スウェーデン代表に大敗したチュニジア代表は、4日前に監督交代を敢行するなどし、不透明なことが多い中での試合となった。

それでも試合は4分に鎌田大地が2試合連続ゴールを記録し先制すると、前半に上田綺世がミドルシュートでW杯初ゴールを記録。後半には伊東純也、上田が追加点を奪い、4ー0で勝利を収めた。

この試合も左ウイングバックで先発出場した中村は「早い時間帯で先制点取れたので、ゲームを優位に進めることができたかなと思います」とコメント。その先制点は自らの仕掛けからアシストに繋がった。「逆サイドからいい形で展開してきてくれて、1対1のシーンで、まず仕掛けることを考えていた」と狙いについて言及。「相手を抜いてクロスというところで、アシストをつけられて良かったと思います」と、結果に繋がったことを喜んだ。

初戦のオランダ代表戦はゴール、そしてチュニジア戦はアシストと状態は良い。「チームとして事前のキャンプからいい準備できてきていて、それがやっぱチームとしても仕上がってきていて、個人的にもキレが出てきている」と、コンディションも非常に良いと語った。

次はスウェーデン代表戦。またしてもレベルの高い相手との戦いになるが、

「後半は間伸びしたようなゲームになって、点差もついていました。次のゲームは今日みたいにいかないと思うので、また違った意味でしっかり準備したい」とコメント。「中4日でしっかり時間あるので、次の試合に向けていい準備して、必ず勝ちたい」と、勝利を誓った。

【動画】中村敬斗の仕掛けから鎌田大地のおしゃれヒール！