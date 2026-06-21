大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は20日（日本時間21日）、ボルチモア・オリオールズ戦に「1番・指名打者（DH）」でスタメン出場。育児休暇明けとなったこの日、今季第16号となるソロ本塁打を放った。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のノア・カムラス記者が綴った。

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大谷はこの試合、第1打席は遊撃フライ、第2打席は空振り三振、第3打席は遊撃ゴロに倒れていた。











ドジャース打線はオリオールズ先発のトレバー・ロジャース投手を攻略できず、7回までわずかトミー・エドマン内野手の安打1に終わっていた。さらに、先発投手を務めた山本由伸投手は6回までに3点を失い、0-3のまま最終回を迎えた。



9回を先頭打者で迎えた大谷はアンドルー・キトレッジ投手の2球目を捉え、中堅スタンドに今季第16号ソロ本塁打を放った。その後、ドジャースはさらに1点を返すも、オリオールズに追いつくことができず2-3の敗戦を喫した。



この日の大谷についてカムラス氏は「大谷翔平は第2子の誕生後、初出場となった試合で本塁打を放った。この一発で今季第16号となる」と綴った。























【動画】大谷翔平、第2子誕生後初となる今季第16号ソロホームランがこれだ！

『MLB』の公式Xより













Shohei Ohtani homers in his first game since the birth of his second child 🫶

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【了】