トッテナム・ホットスパー（スパーズ）が、ニューカッスルに所属するイタリア代表MFサンドロ・トナーリの獲得に向けて、最初の正式なオファーを提示。しかし、ニューカッスルに拒否されたようだ。20日、イギリスメディア『BBC』が報じた。

2年連続17位の危機的状況からの脱却へ、今夏の移籍市場では素早い動きを見せているスパーズ。リヴァプールからスコットランド代表DFアンドリュー・ロバートソンを、ボーンマスからアルゼンチン代表DFマルコス・セネシをフリーで獲得し、ブライトンに移籍金5200万ポンド（約111億円）を支払いオランダ代表DFヤン・ポール・ファン・ヘッケも確保した。ダニエル・レヴィ元会長時代には考えられなかった積極的な投資を行っている。

そんななか、ロベルト・デ・ゼルビ監督が強く希望していることもあり、次なるターゲットであるトナーリ獲得に本腰を入れている。イングランド代表FWドミニク・ソランケに費やした6500万ポンド（約139億円）を超えるクラブ史上最高額の移籍金8000万ポンド（約171億円）をニューカッスルに提示したようだが、これが断られたようだ。

ニューカッスルとトナーリの契約は2030年夏まで残っており、アーセナルやマンチェスター・シティなど入札に動きそうなクラブが複数いる状況。また、ノッティンガム・フォレストのイングランド代表MFエリオット・アンダーソンや、降格したウェストハムのポルトガル代表MFマテウス・フェルナンデスに高値がついている市場の傾向から、ニューカッスルは1億ポンド（約214億円）に近いより高額な移籍金を要求できる強固な立場にあると『BBC』は指摘している。