【2026年最新】小田原駅から徒歩で巡る戦国遺構3選｜総構の歴史を感…

戦国時代から城下町として発展を遂げた歴史ある街、小田原。かつて戦国時代には、総構（そうがまえ）と呼ばれる巨大な要塞に街全体がぐるりと囲まれており、その痕跡は現在も風景の至るところで見つけることができます。

今回は数ある小田原市の遺構の中から「八幡山古郭東曲輪」「小峯御鐘ノ台大堀切」「三の丸外郭新堀土塁」の3箇所を巡ってみました。どれも小田原駅から徒歩で行ける場所。山へ登っていくため上り坂は多いものの、全て回っても2時間以内です。それでは、駅から気軽に歩いてまわれる、おすすめの散策ルートをご紹介します。

※遺構（いこう）＝過去の建築物や土木工事の跡など、その場所から動かすことのできない歴史的遺物のこと。

▲A：八幡山古郭東曲輪→B：小峯御鐘ノ台大堀切→C：三の丸外郭新堀土塁のルートで巡りました。

八幡山古郭東曲輪 - 天守閣を真横から眺める絶景スポット

まず最初に向かったのが「八幡山古郭東曲輪（はちまんやまこかくひがしくるわ）」です。小田原駅西口から線路沿いに10分ほど歩いて行くと、遺構のある高台へと続く階段が見えてきます。

入り口は2ヶ所あるようです。今回はこちらの階段の入り口を使ったのですが、駅側の方にはスロープ状の入り口がありました。

上へ上へと伸びる階段を登っていった先には、きれいに刈り込んだ芝生の空間が広がっていました。そして振り返ると、小田原城天守閣の凛とした姿がありました。

ここは普段は見上げている天守閣を、ほぼ目線の高さで眺めることができる特別な場所です。その向こうに伸びる青い相模湾の水平線も含めて、まさに隠れた絶景スポットです。

どんな場所？

ここ「八幡山古郭東曲輪」は戦国時代、北条氏の城の中心地の一つだった場所。また、豊臣軍との決戦時には、本丸を見下ろす最重要拠点として大規模に改修されました。

山を背にして、海方面をよく見渡せるこの高台。言われてみると確かに、戦いに絶好の拠点だっただろうなと思いました。

現在は公園として整備され、小田原城天守閣や相模湾を一望できる開放的な空間になっています。地面は柔らかい芝で、1人掛けのイスもありました。爽快な湘南の街と天守閣を眺めながら、ここでピクニックするのも良さそうです。

小峯御鐘ノ台大堀切東堀 - 総構のスケール感を全身で味わう

スポット名八幡山古郭東曲輪（はちまんやまこかくひがしくるわ）見どころ小田原城天守閣をほぼ同じ目線の高さから眺められる絶景スポット住所〒250-0045 神奈川県小田原市城山3丁目24アクセスJR小田原駅西口より徒歩10分駐車場なし

次に訪れたのは、八幡山古郭東曲輪から歩いて17分ほどにある小峯御鐘ノ台大堀切（こみねおかねのだいおおほりきり）の東堀です。ゆるい上り坂が続くので、徒歩で訪れる際はぜひ水分をお忘れなく。

大堀切の入り口は、ちょうど相洋高等学校の向かいにあります。看板があるので一目でわかりました。

どんな場所？

小峯御鐘ノ台大堀切は東堀、中堀、西堀から構成されている空堀（からぼり）です。今回訪れた東堀は、その中でも戦国時代の姿を最もよく留めているとされる場所です。

1590年の豊臣秀吉の小田原攻めに対し、北条氏は総構（そうがまえ）といわれる堀と土塁で作られた周囲約9kmの要塞を築きました。この東堀は、総構以前に構築された空堀で、総構と共に小田原城の西側を守る最も重要な拠点であったと考えられています。

周囲約9kmの総構の範囲を、現在の航空写真に重ねた図がありました。海側に目を向けると、もう少しで早川港というところまで広がっており、総構の広大さに驚きました。

それでは、さっそく中へ入ってみましょう。

大堀切の中に足を踏み入れると、外からは想像できないほど自然豊かな空間が広がっていました。

斜面から斜めに伸びた木々が、葉を茂らせて緑の天井を作っています。360度、どこを見渡しても植物に囲まれたこの場所は、まさに「緑のトンネル」。爽やかな風が吹き抜け、登り道でかいた汗が一瞬で吹き飛んでいくようです。

この東堀の深さは約12メートル、幅は約20〜30メートル、斜度は50度と言われています。この大きくて深くて長い空堀の底を歩いていると、あまりのスケール感に自分がとても小さく感じてしまうほど。

今は青々とした立派な木々に覆われている大堀切ですが、戦国時代では敵に足がかりを与えないよう、木が1本もないつるつるの土の崖だったそうです。兵士の気分になって堀を見上げてみると、この場所を鎧を着て登るのは絶対に無理そうです。

総構のスケール感を肌で感じられるのが、この小峯御鐘ノ台大堀切東堀です。 刻まれた歴史の深さはもちろん、長い年月をかけて育った木々が作り出す空間は、息をのむほどの迫力。小田原の遺構めぐりでは、ぜひ足を運んでほしいおすすめのスポットです。

三の丸外郭新堀土塁 - 石垣山や富士山砦まで見渡せる高台の遺構

スポット名小峯御鐘ノ台大堀切 東堀（こみねおかねのだいおおほりきり ひがしぼり）見どころ総構のスケール感を全身で体感できる、戦国時代の巨大空堀住所〒250-0045 神奈川県小田原市城山3丁目30-27アクセスJR小田原駅西口より徒歩22分駐車場あり（10:00〜15:00）

最後に向かったのは三の丸外郭新堀土塁（さんのまるがいかくしんぼりどるい）です。小峯御鐘ノ台大堀切の東堀とは目と鼻の先で、道路の反対側へ1分ほど歩いていくと入り口があります。開園時間は10:00〜16:00なので、時間にはお気をつけて。

下り坂を進んでいくと、パッとひらけた空間に出ました。ここが三の丸外郭新堀土塁です。

どんな場所？

北条氏が総構を構築する以前、総構の内側には「新堀（にいぼり）」と呼ばれる外郭がありました。この場所は、一部が総構と重なる位置にあり、「新堀」と「土塁」の名残が色濃く残る場所です。

写真では、へこんで草が生えている部分が「新堀」で、奥の高くなっているところが「土塁」です。この2つはセットで作られており、「新堀」を掘ったときに出た大量の土を、後ろに高く積み上げたのが「土塁」だそうです。

その後の土地の変遷を辿っていくと、江戸時代には「御留山（おとめやま）」として一般人の立ち入りが禁止され、明治時代には閑院宮家の所有となり、戦後には（財）MRAハウスの所有地を経て、アジアセンターODAWARAとして活用されていたようです。平成20年に史跡用地として公有地化し、現在の姿になっています。

周囲より1段小高くなっているこの場所からは、小田原の町がよく見渡せます。豊臣秀吉の陣城である石垣山や、細川忠興の陣場である富士山砦まで眺望することができます。

有名な土塁や堀の遺構というとほとんどが山の中にある中、この三の丸外郭新堀土塁は「低地部（平地）」にあるというのがポイントです。人が暮らしていた場所でありながら、奇跡的に崩されずに時代を生き抜いてきた土塁と新堀の姿を、ぜひお楽しみください。

まとめ

スポット名三の丸外郭新堀土塁（さんのまるがいかくしんぼりどるい）見どころ平地に奇跡的に残された「新堀」と「土塁」を間近で見学できる貴重な遺構住所〒250-0045 神奈川県小田原市城山4丁目14-12開園時間10:00〜16:00休園日年末年始（12月29日〜1月3日）アクセスJR小田原駅西口より徒歩24分駐車場あり（10:00〜15:00）

現在の本丸の位置に引っ越す前のお城の中心地だった「八幡山古郭東曲輪」。総構のスケール感を全身で味わえる「小峯御鐘ノ台大堀切」。人が暮らしていた低地部でありながら、きれいに残った新堀と土塁の姿を確認できる「三の丸外郭新堀土塁」。どれもそれぞれに面白く、多方面から小田原の戦国時代の面影を感じられました。

450年近い歴史に触れた後、小田原駅に戻ってくると、まるで現代へタイムスリップしてきたかのような不思議な感覚になりました。過去と現在が地続きで繋がっている、歩けば歩くほど面白い小田原市。ぜひ次の週末は、歴史を感じる小田原の遺構巡りへ、ぜひ足を運んでみてください。

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