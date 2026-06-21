　FIFAワールドカップ2026・グループF第2節チュニジア代表戦に臨む日本代表のスターティングメンバーが発表された。

　初戦のオランダ代表戦からの変更は4枚。DFラインは渡辺剛と谷口彰悟に代わり、冨安健洋とキャプテンの板倉滉が先発出場。また、オランダ戦で負傷した久保建英に代わり伊東純也、前田大然と代わって田中碧が起用され、中盤は佐野海舟と田中、伊東と鎌田大地のシャドーが予想される。久保だけでなく、チュニジア戦の前日練習を体調不良で欠席したFW町野修斗がメンバー入りせず、ベンチ含め24名での戦いとなる。

　W杯通算1000試合目の記念すべき一戦に選ばれたチュニジア戦は、『エスタディオ・モンテレイ』（メキシコ）で開催。6月21日（日）日本時間13時からのキックオフを予定しており、試合の模様は日本テレビ系列、NHKBS、DAZNで中継される。

　日本代表のスターティングメンバーは以下の通り。

◼︎日本代表　スターティングメンバー
▼GK
1　鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）

▼DF
22　冨安健洋（アヤックス／オランダ）
4　板倉滉（アヤックス／オランダ）
21　伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）

▼MF
24　佐野海舟（マインツ／ドイツ）
7　田中碧（リーズ／イングランド）
10　堂安律（フランクフルト／ドイツ）
14　伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15　鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
13　中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）

▼FW
18　上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

◻︎日本代表　控えメンバー
▽GK
12　大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23　早川友基（鹿島アントラーズ）

▽DF
2　菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
3　谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）
5　長友佑都（FC東京）
16　渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
20　瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
25　鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

▽MF
17　鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）

▽FW
9　後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）
11　前田大然（セルティック／スコットランド）
19　小川航基（NEC／オランダ）
26　塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）

※メンバー外
8　久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
6　町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）

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