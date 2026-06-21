







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今夏のトレード期限で積極的に補強に動くと見られている。様々な候補が挙げられているが、ドジャースと同地区のサンフランシスコ・ジャイアンツのルイス・アラエス内野手を狙う可能性もある。米メディア『ドジャース・ウェイ』のマーク・パウエル記者が言及した。



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ドジャースは望めば誰でも獲得できる立場にある。しかし、アンドリュー・フリードマン編成本部長にとって重要なのは、長期的に球団にとって最善となる選択を見極めることだ。











目標は単なる3連覇だけではなく、フレディ・フリーマン内野手、ムーキー・ベッツ内野手、大谷翔平選手の時代を超えて成功を続けることである。そのために、アラエスが有力な候補になるとされた。



同地区のライバルであるジャイアンツがドジャースとトレードを行うには、よほど強力なオファーが必要になる。もしジャイアンツが売り手にまわり、ドジャースがアラエスを獲得できた場合、彼は二塁で起用されることになるだろう。



急浮上したアラエス獲得の噂についてパウエル氏は「彼はMLBトップクラスの三振の少なさを誇る。もしドジャースの一員となれば、他球団にとってなおさら厄介な存在となるだろう」と言及した。





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