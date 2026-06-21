【鎌倉 観光スポットレポ】水天宮 - 公会堂と一体化した地元民の集い…

鎌倉市台の住宅街に鎮座するこちらの水天宮（すいてんぐう）は、地元の公会堂と一体化しているため、一見神社と気づかない方も少なくありません。

今回はそんな水天宮の歴史について、末広町内会長に取材させていただきました。みなさんが鎌倉散策を楽しむご参考になれば嬉しいです。

水天宮の歴史

こちらの水天宮は1927年（昭和2年）2月に創建されました。書籍などでは1928年（昭和3年）9月5日と記されていますが、それは事実とは異なるそうです。

その証拠として、創建当時に記された木札を見せていただきました。確かに「昭和貮（2）年」と記されています。

どうしてこういうことが起こったのか、町内会長は「よくわからないけど、届出書類に記載された漢数字の二と三を読み間違えたのではないか」ということでした。

ちなみに書籍では、塩釜神社（台1丁目）の管轄から分離した旨が記載されていましたが、これも実際には市場の八幡神社（台旧番地）から分割したということです。どうしてこうなったのか、詳しいことはわかっていません。

創建当初の社殿は露天でしたが、1965年（昭和40年）に末広町公会堂が建てられる時、その内部に組み込まれる形になりました。公会堂の建材は玉縄小学校（玉縄1丁目）から転用されたそうで、言われてみると堂内は学校のような雰囲気を感じます。

そんな公会堂はそろばんやお習字の塾、子供食堂など青少年の育成活動ほか、地元民の集い場としても活用されてきました。

1983年（昭和58年）3月にはお神輿も造営され、水難防除や安産子育のご利益で地元の人々から信仰されています。

水天宮の御祭神

こちらの水天宮では、以下四柱の神様が祀られてきました。

綿津見神（わだつみのかみ）：大海原の神様表筒男命（うわつつのおのみこと）：水面の神様中筒男命（なかつつのおのみこと）：水中の神様底筒男命（そこつつのおのみこと）：水底の神様

表筒男命・中筒男命・底筒男命は住吉三神（すみよしさんじん）と呼ばれ、彼らを祀る神社は住吉神社と号されることが一般的です。

対して水天宮と号する神社では、天之御中主神（あめのみなかぬしのかみ）・安徳天皇（あんとくてんのう）・高倉平中宮（たかくらのたいらのちゅうぐう）・二位の尼（にいのあま）が広く祀られてきました。

なぜこのようなことが起こったのでしょうか。町内会長の考えでは「この辺りは小袋谷川が氾濫する水害が多かったから、名前からはピンとこない住吉神社よりも、水を冠する水天宮を社名にしたのではないか」とのことでした。

水天宮ギャラリー

水天宮の様子を、なるべく詳しくお伝えしたいと思います。

正面にかけられた扁額。力強い書体に、人々の信仰と希望が感じられました。

記念植樹たち。手前が平成御大典記念、奥が昭和天皇御在位60年記念です。

こちらは井戸の跡。土地の境界が井戸を両断していました。傍らに置いてあるのは石燈籠の一部と思われます。

錨をデザインした御神紋。海が近いというほどでもないのですが、やはり海の神様を祀っているからでしょうか。

昔の写真。神事を執り行っているようです。

同じく昔の写真。こちらは天地に向かって弓を引く、天長地久（てんちょうちきゅう）の儀式を執り行っているものと考えられます。

敬神生活の綱領。日々神様を敬って自然の恵みに感謝し、社会のために奉仕する精神をもって、世界平和に貢献したいものです。

みんなの努力を記念して、感謝状も飾られていました。これからも神様と人間が、ともに調和していける社会を願ってやみません。

まとめ

今回は、鎌倉市台の水天宮を紹介しました。公会堂が開いていないと奥には入れませんが、真心をもって参拝すれば、きちんと神様に通じるものです。

近くを通りがかることがあったら、ぜひ気軽に参拝してみてください。

水天宮

参拝時間

24時間

ただし普段は閉まっているため、外からの参拝となります。

バリアフリー

外までは車椅子でも参拝可能です。公会堂内は段差があります。

主な祭礼

アクセス

例祭（れいさい） 8月後半の土日（※管理元神社の都合で調整）

所在地：神奈川県鎌倉市台5-3-7

湘南モノレール「富士見町駅」より徒歩9分（600m）

駐車場：なし（公共交通機関のご利用がおすすめです）

連絡先

管理元神社：横須賀 諏訪神社

電話：046-822-0208

FAX：046-822-9649

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