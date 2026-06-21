







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間5月30日、テオスカー・ヘルナンデス外野手が左ハムストリングの張りを理由に負傷者リスト（IL）に入った。好調が続いていた中での痛い離脱となったが、早期復帰に向け明るい兆しが見えてきているようだ。米メディア『ロトワイヤー』が報じた。



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テオスカーは5月に入ってから打率.325、3本塁打、14打点と打撃好調だったが、同月28日の試合で遊ゴロを放った際に負傷。同戦後、デーブ・ロバーツ監督はIL入りを明言し、その言葉通り2日後にIL入りとなった。











そのテオスカーについて、同メディアは「カリフォルニア・ポストのジャック・ハリス記者によると、彼は今週から野球関連の活動の強度を上げていく見込みで、順調に進めば週末にもリハビリ出場に入る可能性があるという」と報告。



続けて、「彼は5月末、左ハムストリングのグレード1の肉離れと診断され、10日間のIL入りとなった。当初は約1か月の離脱が見込まれていたが、今週の調整が順調に進み、週末までにリハビリ出場へ移行する許可が下りれば、その1か月という復帰予定を前倒しできる可能性がある」と記している。





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