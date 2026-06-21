ドイツ代表FWデニズ・ウンダヴが、20日に行われたFIFAワールドカップ2026・グループE第2節コートジボワール代表戦で途中出場から2ゴールを記録。チームを逆転勝利、および3大会ぶりの決勝トーナメント進出に導いた。

60分から投入されたウンダヴは、68分にクロスにダイレクトボレーで合わせて同点ゴールを記録。さらに後半アディショナルタイム4分、ペナルティエリア内で巧みなターンから左足でゴールネットを揺らし、土壇場での逆転ゴールを記録した。

ウンダヴは初戦のキュラソー戦でも途中出場から1ゴール2アシストを記録し、7－1の勝利に貢献していた。データサイト『OPTA』によると、ドイツ代表の選手がW杯で開幕から2試合連続ゴールを記録したのは、2002年に行われた日韓大会のミロスラフ・クローゼ氏以来、24年ぶりとなる。

途中出場からここまで3得点2アシストを記録。W杯本大会において、途中出場選手としてこれほど多くのゴールに関与したのは、1990年のイタリア大会で、途中出場から4ゴール1アシストを記録したカメルーン代表のロジェ・ミラ氏以来となるようだ。

【ゴール動画】交代策的中のドイツがコートジボワールに逆転勝利！