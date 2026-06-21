「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます
※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください
-
OUT
投手交代：ピッチャー 藤井 聖 に代わって 10番 内 星龍
-
OUT
9番 黒川 史陽 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
8番 石原 彪 センターフライ 2アウト
-
OUT
楽2-3ロ
7番 小森 航大郎 センター犠牲フライ 楽天得点！ 楽 2-3 ロ 1アウト
-
OUT
6番 村林 一輝 レフトスリーベースヒット ランナー：3塁
-
OUT
8番 井上 広大 キャッチャーファウルフライ 3アウト
-
OUT
7番 安田 尚憲 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
楽1-3ロ
6番 山口 航輝 ライトツーベースヒット ロッテ得点！ 楽 1-3 ロ ランナー：2塁
-
OUT
楽1-1ロ
5番 佐藤 都志也 ライトヒット ロッテ得点！ 楽 1-1 ロ ランナー：1、3塁
-
OUT
4番 Ｎ・ソト ライトフライ 2アウト
-
OUT
3番 西川 史礁 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
2番 友杉 篤輝 サードゴロ 1アウト ランナー：1塁
-
OUT
1番 小川 龍成 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
5番 浅村 栄斗 空振り三振 3アウト
-
OUT
楽1-0ロ
4番 Ｃ・マッカスカー レフトスリーベースヒット 楽天得点！ 楽 1-0 ロ ランナー：3塁
-
OUT
3番 佐藤 直樹 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
2番 辰己 涼介 セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
1番 平良 竜哉 サードファウルフライ 1アウト
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.