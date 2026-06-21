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2026.06.21 17:00 ZOZOマリンスタジアム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
楽天 1 1 2 3 0
ロッテ 3 0 3 3 0
  • OUT

    投手交代：ピッチャー 藤井 聖 に代わって 10番 内 星龍

  • OUT

    9番 黒川 史陽 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    8番 石原 彪 センターフライ 2アウト

  • OUT

    楽2-3ロ

    7番 小森 航大郎 センター犠牲フライ 楽天得点！ 楽 2-3 ロ 1アウト

  • OUT

    6番 村林 一輝 レフトスリーベースヒット ランナー：3塁

  • OUT

    8番 井上 広大 キャッチャーファウルフライ 3アウト

  • OUT

    7番 安田 尚憲 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    楽1-3ロ

    6番 山口 航輝 ライトツーベースヒット ロッテ得点！ 楽 1-3 ロ ランナー：2塁

  • OUT

    楽1-1ロ

    5番 佐藤 都志也 ライトヒット ロッテ得点！ 楽 1-1 ロ ランナー：1、3塁

  • OUT

    4番 Ｎ・ソト ライトフライ 2アウト

  • OUT

    3番 西川 史礁 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 友杉 篤輝 サードゴロ 1アウト ランナー：1塁

  • OUT

    1番 小川 龍成 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 浅村 栄斗 空振り三振 3アウト

  • OUT

    楽1-0ロ

    4番 Ｃ・マッカスカー レフトスリーベースヒット 楽天得点！ 楽 1-0 ロ ランナー：3塁

  • OUT

    3番 佐藤 直樹 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    2番 辰己 涼介 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 平良 竜哉 サードファウルフライ 1アウト

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