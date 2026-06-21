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2026.06.21 13:00 エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ソフトバンク 0 0 1 1 2 0
日本ハム 0 0 0 0 1 0
  • OUT

    1番 水谷 瞬 ピッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    9番 Ｒ・カストロ サードゴロ 2アウト

  • OUT

    8番 田宮 裕涼 空振り三振 1アウト

  • OUT

    3番 近藤 健介 ピッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    1塁ランナー野村 勇 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    2番 柳町 達 空振り三振 2アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 柴田 獅子 に代わって 10番 堀 瑞輝

  • OUT

    ソ1-0日

    1番 正木 智也 ライト犠牲フライ ソフトバンク得点！ ソ 1-0 日 1アウト ランナー：1塁

  • OUT

    9番 野村 勇 ピッチャーヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    8番 海野 隆司 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 万波 中正 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    6番 清宮 幸太郎 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    5番 吉田 賢吾 ピッチャーゴロ 1アウト

  • OUT

    4番 野村 佑希 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    7番 川瀬 晃 空振り三振 3アウト

  • OUT

    6番 石塚 綜一郎 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    1塁ランナー牧原 大成 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    5番 牧原 大成 デッドボール ランナー：1塁

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 サードファウルフライ 1アウト

  • OUT

    3番 Ｆ・レイエス セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 水野 達稀 セカンドフライ 2アウト

  • OUT

    1番 水谷 瞬 空振り三振 1アウト

  • OUT

    3番 近藤 健介 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 柳町 達 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 正木 智也 空振り三振 1アウト

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