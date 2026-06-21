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OUT
1番 水谷 瞬 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
9番 Ｒ・カストロ サードゴロ 2アウト
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OUT
8番 田宮 裕涼 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 近藤 健介 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
1塁ランナー野村 勇 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
2番 柳町 達 空振り三振 2アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 柴田 獅子 に代わって 10番 堀 瑞輝
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OUT
ソ1-0日
1番 正木 智也 ライト犠牲フライ ソフトバンク得点！ ソ 1-0 日 1アウト ランナー：1塁
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OUT
9番 野村 勇 ピッチャーヒット ランナー：1、3塁
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OUT
8番 海野 隆司 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 万波 中正 見逃し三振 3アウト
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OUT
6番 清宮 幸太郎 レフトフライ 2アウト
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OUT
5番 吉田 賢吾 ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
4番 野村 佑希 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
7番 川瀬 晃 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 石塚 綜一郎 サードゴロ 2アウト
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OUT
1塁ランナー牧原 大成 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
5番 牧原 大成 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
4番 栗原 陵矢 サードファウルフライ 1アウト
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OUT
3番 Ｆ・レイエス セカンドゴロ 3アウト
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OUT
2番 水野 達稀 セカンドフライ 2アウト
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OUT
1番 水谷 瞬 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 近藤 健介 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 柳町 達 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 正木 智也 空振り三振 1アウト
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