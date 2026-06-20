平塚駅北口から少し歩いた住宅街の一角。 『ミスモーガンホテル』の1階にある『CAFEBAR1215』は、ホテル併設でありながら、地域の人がふらっと立ち寄れる “静かで落ち着いた隠れ家カフェ” として親しまれています。

今回は、CAFEBAR1215にお邪魔し、お話を伺ってきました。

木目の外観とライブアートがつくる心地よいカフェ空間

CAFEBAR1215が生まれたのは、ミスモーガンホテルの開業から約1年半後の2021年9月。「最初は宿泊者向けのスペースでしたが、今は地域の方にも来てもらえる場所にしたいと思っています」とシニアマネージャーの沼田さんは話します。

外観は木目を基調とした柔らかな雰囲気で、 サーフボードやグリーンが並び、平塚らしい海の空気も感じられます。

店内はホテルの朝食会場としても使われており、 広めのテーブル、電源付きの席、落ち着いたブルーのソファが並び、 ラウンジのようなゆとりを感じられます。

壁には、ホテルのプレオープン時にライブで描かれたアートが大きく広がり、 本棚や観葉植物とともに、ホテルの上質さとカフェの親しみやすさが自然に溶け合う空間をつくっています。

手作りと丁寧な仕込みが息づくこだわりのメニュー

CAFEBAR1215のメニューは、オープンからしばらく経ち、さまざまな飲食店で経験を積んできたスタッフのサキさんが入社してから大きく進化しました。

「毎日仕込みから丁寧に作っています」とサキさんが話すチーズバーガー（1,300円・税込）は、ボリュームたっぷりで、肉の旨みがしっかり感じられる一品。チーズがたっぷりかかったパテは、なんと中にも贅沢にチーズが。鮮度にこだわった野菜とのバランスも抜群です。

ハンバーガーと一緒にいただいたのはCAFEBAR125 看板メニューの ロイヤルミルクティー（450円・税込） 。茶葉の選定から抽出方法、ミルクの濃度まで細かく調整しており、「まろやかで飲みやすい味に仕上げています。一度はぜひ飲んでみていただきたいです！」とサキさんは話します。

企業秘密の部分も多いものの、香りの立ち方やミルクとのバランスに特に気を配っているそうで、 “ここでしか飲めない一杯”として常連さんからも人気です。

ほかにも、

完全オーガニックのアイスティー湘南では手に入りにくい高品質の抹茶を使った抹茶ラテ注文を受けてから焙煎する香り高いコーヒー

など、どのドリンクにも“丁寧さ”が宿っています。

CAFEBAR1215では、フードやドリンクだけでなく、手作りデザートも密かな人気です。コーヒーゼリーは、ほろ苦さとクリームの甘さが心地よく重なり、食後にもぴったりの一品。

そしてCAFEBAR1215らしさがよく表れているのが ハロハロ。鮮やかな色合いと層になった食感が楽しいだけでなく、「本場の味に近づけたい」というサキさんのこだわりが詰まっています。素材選びや組み合わせにも工夫があり、フィリピンのデザート文化に触れられるような、ここでしか味わえない特別な一杯に仕上がっています。

また、「コンビニでは味わえない手作りの味を、気軽に持ち帰ってほしい」という思いから、お酒以外はほぼ全品テイクアウトOK。自宅でもCAFEBAR1215手作りのフードやドリンクを楽しめます。

地域に開かれた場所を目指す取り組みとこれから

「ホテルの飲食店＝高い、というイメージを変えたい。 本物の味を、手の届く価格で楽しんでほしい」と沼田さんは話します。

CAFEBAR1215は “地域の人も気軽に立ち寄れる場所”を目指して、まずは 不定期開催のフリーマーケット をスタートさせました。開催時にはハンドメイド作家の作品や古着が並び、 初めて訪れるたくさんのお客さんで賑わったそう。

「フリマをきっかけにカフェを知りました」というお客さんや、 出店者同士のつながりも生まれ、地域のコミュニティーとしても好評だったとのことです。フリーマーケットは今後も開催予定で、次回は2026年8月開催。最新情報はお店のIntagramでぜひチェックしてください。

静かに過ごしたい日に思い出したい平塚の隠れ家カフェ

ホテルの上質さと、手作りの温かさが同居するCAFEBAR1215。 落ち着いた空間でゆっくり過ごしたいとき、 チェーン店の混雑を避けたいとき、 丁寧に作られたフードやドリンクを味わいたいとき——。

そんな気分の日に、ふらっと立ち寄りたくなるカフェです。 平塚で“静かな時間”を過ごしたい方に、ぜひおすすめしたい一軒です。

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