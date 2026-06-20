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ロサンゼルス・ドジャースのダルトン・ラッシング捕手が、ピッツバーグ・パイレーツ戦で見せたスライディングを巡り、野球ファンに昔の時代を思い出させたようだ。ラッシングは試合中の様々な言動で注目を浴びており、今回も厳しい声が寄せられている。米メディア『アウト・キック』のザック・ディーン記者が言及した。



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ラッシングはパイレーツ戦で二塁へ向かって激しいスライディングを行った。かつての野球であれば、併殺を崩すための教科書的なプレーと見られたかもしれない。しかし、現在のルールではそのプレーは違反だと判断される。











MLBではチェイス・アトリー氏が2015年のナ・リーグにおけるディビジョンシリーズでニューヨーク・メッツの遊撃手ルーベン・テハダ氏に危険なスライディングを行ったことをきっかけに規則が変更された。



今回のラッシングのスライディングで問題とされているのは、ベースにまったく近づいていなかった点だ。二塁ベースよりも外野の芝生へ滑り込む方に近かったのではないかと指摘されている。



ラッシングの危険なプレーについてディーン氏は「彼がこれで通用すると思ったこと自体、実に滑稽だ。一体何を考えていたのだろうか。彼はベースに近づくことさえ全くできていなかった」と言及した。





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