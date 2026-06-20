オランダ代表を率いるロナルド・クーマン監督が、今大会初勝利を目指すスウェーデン代表戦に向けて自身の采配面の改善を意識している。『ESPNオランダ』が伝えている。

FIFAワールドカップ2026でグループFに属するオランダ。今大会初戦となった日本代表戦では2度のリードを守り切れず、勝ち点2を失う2－2のドローに終わった。

同試合に関しては守備面で献身性に欠けるメンフィス・デパイをリードの状況で投入したことや、その他の交代策の不調がドローという結果を招いたとして識者や自国サポーターの批判を浴びていた。

そんななか、今大会初勝利を目指す現地時間20日のスウェーデン戦に向けた前日会見に出席したクーマン監督は、そういった批判を受け入れつつ、次戦での改善を約束した。

「まず第一に、交代策の効果は良くなかった。もちろん、その責任は私にある。批判は受け入れるし、問題ではない」

「スタッフと話し合った上で、この決断を下した。そして、何を変えたいのかを明確に伝えた。だが、もっと高い位置からプレスをかけるべきだったのに、それができなかった。このことを選手たちに伝えたい」

なお、個人として批判を浴びた同国代表最多得点者のデパイに関しては「彼は我々にとって大きな戦力となる選手だ。彼は常にチームに貢献してきた。だから、彼が必要な時にはピッチに立つだろう」と、状況に応じてベテランFWを再び起用することを明言している。

チュニジア代表との初戦を5－1で圧勝したスウェーデンではヴィクトル・ギェケレシュ、アレクサンダル・イサクというワールドクラスのストライカー2人をいかに封じるかが勝敗のカギを握る部分だ。

「彼らはスピードがあり、フィジカルも強く、ゴールを決める能力も高い」。オランダ人指揮官もその2人を強く警戒。ただ、「スウェーデン代表チーム全体にも目を向けなければならない。彼らはピッチ上で素晴らしいパフォーマンスを見せた」と、あくまでチーム全体に気を払う必要があると語っている。