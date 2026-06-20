沼るほどハマった"アニメ"ある？「チ。 ―地球の運動について―」「あかね噺」「ぼっち・ざ・ろっく！」リスナーからの声を紹介

本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保がパーソナリティを務める 明日への狼煙（のろし）を上げる“ラジオの中の会社”「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜17:00～20:00）。今回の放送では、会議テーマ 「アニメ愛爆発！案件 ～これに沼りました～」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆私が沼ったアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」

個性の強い女子高校生4人がバンド活動を通じて成長していくお話で、高校2年生くらいのときに初めて観てから、20周はしました。アニメに影響を受けてギターも買いました！ 音楽好きの方にはおすすめのアニメです！（神奈川県 20歳 女性）

◆私が沼ったアニメ「あかね噺」

1話から完全に心を持っていかれました。落語って“笑わせるもの”のイメージだったんですけど、「あかね噺」では、人の人生や覚悟が言葉に乗っていて、その感情の熱さがすごいです。1人でしゃべっているだけなのに、まるでスポーツアニメを観ているような感覚に引き込まれました。

そして、その余韻のまま流れてくる桑田佳祐さんの歌声がまたずるいんですよね。どこか人情味があって、優しくて、少し切ない。作品の空気とぴったり重なって、エンドロールまで含めて胸が熱くなりました。「最近“誰かが何かに本気になる姿”に弱いな……」と改めて感じた作品でした（東京都 46歳 男性）

◆私が沼ったアニメ「エイトマン」

小さい頃にテレビで観ていたのは、まだ「アニメ」と呼ばれる前の「テレビ漫画」でした。白黒放送で「鉄腕アトム」、「鉄人28号」、「エイトマン」などのヒーローものにハマっていました。なかでも「エイトマン」のタイトル曲は、ストリングスの高揚感が最高で大好きでした（東京都 67歳 男性）

◆私が沼ったアニメ「チ。 ―地球の運動について―」

沼ったアニメはいろいろありますが、なかでも衝撃的だったのは「チ。 ―地球の運動について―」です。まず、作品名の「チ。」のインパクトが大きくて「何だこの変なタイトル？」って思いつつ観てみたら、「何だこれ!? めちゃくちゃおもしろいじゃないか！」とすっかり沼りました。

確かにお勉強系の作品ではあるけど、「地動説に命まで懸ける人たち」のストーリーが衝撃で、全話観終わった後の余韻がすごかったです。オープニング主題歌の「怪獣」（サカナクション）も作品に合っていてとても好きです（神奈川県 35歳 女性）

＜番組概要＞

番組名：Skyrocket Company

放送日時：毎週月曜～木曜17：00～20：00

パーソナリティ：本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/sky/

番組公式X： @Skyrocket_Co