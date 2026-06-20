







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのムーキー・ベッツ内野手は、今季ここまでキャリア最悪とも言える不振に苦しんでいる。最近は復調の兆しを見せ始めているが、デーブ・ロバーツ監督からは厳しい言葉が発せられている。米メディア『ドジャーブルー』のマット・ボレリ記者が報じた。



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8度のオールスター選出を誇るベッツは、直近7試合で31打数のうち安打9、打率.290、二塁打2、本塁打1、打点1を記録。遠征では一定の成果を残し、ドジャースタジアムでのタンパベイ・レイズ戦には3試合連続安打中で臨んだ。











ピッツバーグ・パイレーツ戦の時点からベッツは強い打球を打ち始めており、打球が遊撃手、左翼手、中堅手の正面に飛ぶなど結果にはつながらない場面もあったが、打球の質は良くなっている。



一方で、大谷翔平選手らと上位打線に並ぶ打者として、今季の成績は依然として物足りない。ベッツは38試合でOPS.644と、キャリアワーストの水準にある。



圧倒的な活躍が求められるベッツについてロバーツ監督は「怪我の影響については分からない。スプリングトレーニングやオフシーズンに彼が費やした努力を考えると、ゼロからの再出発のような状況に戻ってしまったことに驚いている」と言及した。





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