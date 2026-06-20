







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨季、1年を通して打撃不振に苦しんだマイケル・コンフォート外野手がかなりの批判にさらされた。その同選手の扱いについて、デーブ・ロバーツ監督には後悔していることがあるという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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昨季のコンフォートは138試合、打率.199、12本塁打、36打点とほとんど結果を残せないまま同年オフにFAに。その後、シカゴ・カブスとマイナー契約を結ぶと、開幕前にメジャー昇格を果たした。迎えた今季は日本時間17日終了時点では47試合、打率.224、4本塁打、13打点と今一つだが、4月は月間打率.360を記録している。











一方、ドジャースはコンフォートに代わってカイル・タッカー外野手を大型契約で迎え入れたが、同選手は同日終了時点で70試合、打率.240、6本塁打、39打点といった数字にとどまっている。



同メディアによると、ロバーツ監督は先日出演したポッドキャスト番組の中で、タッカーは昨季のコンフォートと同じような状況に陥っているのではとの見解を示した。その中で、「誰であってもこの環境に飛び込んでくるのは気後れすると思う。クラブハウス自体はとてもオープンでフレンドリーだが、それでも人は周囲と自分を比較してしまう。マイケルも数週間前にそのことを認めていた。我々はじっくり腹を割って話をしたが、正直、もう少し早く話しておくべきだったかもしれない」と語ったという。





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