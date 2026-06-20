救援陣に不安が漂う中、最速161キロ右腕にかかる期待は大きい。リリーフ陣の“空席”を埋める存在として、さらなる飛躍を遂げたい。［1/6ページ］

剛腕右腕に巡る好機

工藤泰成

[caption id="attachment_268116" align="alignnone" width="1200"] 阪神タイガースの工藤泰成【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投左打

・年齢：24歳

・経歴：明桜高 - 東京国際大 - 四国・徳島

・ドラフト：2024年育成選手ドラフト1位（阪神）

・昨季成績：18試合登板、0勝2敗1ホールド、防御率3.31

最速161キロ右腕・工藤泰成は、阪神タイガースのリリーフエースとしての階段を一歩ずつ登っている最中だ。

昨季は開幕前の3月に支配下登録され、18試合の登板で0勝2敗1ホールド、防御率3.31の成績を残した工藤。

今季は、4月19日の中日戦で3-5とリードされた4回表に初登板し、クリーンアップを3者連続三振に抑えた。

同25日の広島戦では、2-2の同点の場面で登板。2死二塁のピンチを招くも、内角直球で詰まらせて無失点に抑えた。

5月19日の中日戦では、今季初ホールドを記録。今季はここまで13試合に登板し、防御率2.03の成績を残している。

昨季の工藤は突然四球で崩れるケースが目立ち、16回1/3で13四球。与四球率は、7.16だった。

一方、今季は制球力がやや向上。14回1/3を投げて5四球と、与四球率は3.14となっている。

ストレートだけでなく、スライダーなどの変化球でカウントを稼げるようになったことがプラスになっているだろうか。

好調を維持して、阪神の絶対的なリリーフエースに成長してもらいたい。

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