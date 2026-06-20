今日の運勢 6月21日（日）「12星座占いランキング」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年6月21日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）6月21日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位……？恋愛運が好調でプライベートが充実感を味わえる運気の1日です。今日は「仲良くなりたい」と思えるような人と積極的に交流しましょう。好調な運気で、心地よい1日を過ごすことができそうです。今日は直感を大切に選択することを心掛けてみると、ラッキーを引き寄せることができそうです。成長につながる運気の1日です。今日は色々なことに目を向けたり、視野を広く持つことを心掛けて過ごしてみましょう。海外に関することに目を向けてみるのも良さそうです。対人運が好調です。今日は特に1対1のコミュニケーションを活発に進めてみましょう。パートナーとの時間を大切にしたり、自分自身と向き合ったりするのも良さそうです。趣味が充実しやすく楽しいことが広がっていくような運気です。今日は友達と遊んだり、メッセージを送るのも良さそうです。ラッキーフードはナッツ系のお菓子。対人運が広がりやすくコミュニケーションが活発な運気です。今日は自分自身と価値観が違う人であっても積極的に交流をしていきましょう。マイペースに過ごせる運気です。今日はおうち時間を大事にして、のんびりと過ごす時間を持つようにしましょう。部屋の片付けをするのも良い日です。仕事運が好調です。今日は色々と忙しさが目立ってしまいそうな1日なので、頑張りすぎには注意をしましょう。周りにサポートを求めてみるのも良さそうです。金運が好調です。今日はショッピングに出かけたり、行きたい場所へ行ってみましょう。外食をしたり、書店へ行ってみるのもおすすめです。内省がテーマです。今日はこれまでを少し振り返ってみましょう。見直しをすることで今後の方向性が見えてきたり、気づきを得ることができそうです。日頃の疲れを癒せると良い日です。ヘッドマッサージをして、疲れをほぐしましょう。温泉や銭湯に行って、大きなお風呂に浸かるのもおすすめです。モヤモヤした気持ちが出やすい日です。今日は瞑想をする時間を持ったり、心が落ち着く時間を優先しましょう。近所の氏神様にお参りをするのも良さそうです。21日は夏至を迎えます。今日は日光浴をしたり、今後の方向性や計画を見直したりしてみましょう。ワクワクする気持ちを大切に目標をブラッシュアップしてみてください。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。会社員、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/