







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得が噂されている。全てはタイガースの動き次第だが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は実際に市場に出た場合、ローテ投手のエメ・シーハン投手を含めたオファーが提示されるのではと予想している。



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現在26歳のシーハンはトミージョン手術明けの昨季、15登板、6勝3敗、防御率2.82とキャリアハイの数字をマーク。今季は日本時間19日終了時点で13登板、3勝4敗、防御率4.76と苦戦気味だが、依然としてポテンシャルは高く評価されている先発右腕だ。











同メディアは「ESPNのジェフ・パッサン記者は、ドジャースがスクーバル獲得に動いた場合の最も現実的なトレード案を作成した。シーハン、ザイアー・ホープ外野手、エイダン・ウェスト内野手が移るパッケージとなっている。この3名の中で、現在メジャーのロースターに入っているのはシーハンだけだ」と言及。



続けて、「シーハンは即座に先発ローテに加わることができるだろう。ホープは来季にはライリー・グリーンやマックス・クラークと肩を並べる存在になるはずだ。そして、ウェストは球団の育成システムに必要な層の厚みをもたらす。法外なほどの高額な契約だが、ワールドシリーズ（WS）3連覇という可能性を考えれば、それだけの代償を支払う価値はある」という同記者の見解を伝えている。



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