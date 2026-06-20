







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、先発ローテーションの一角を担っていたタイラー・グラスノー投手が故障離脱している。当初はそれほど時間はかからないとの見方もあったが、現状はお世辞にも良いとは言えないようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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グラスノーは先月7日の試合中に腰痛で途中降板すると、同月9日に負傷者リスト（IL）に入った。これまでの報道ではロバーツ監督が軽症を強調したり、調整が滞っていると伝えられたりと状況が二転三転している。











同メディアは「当初の楽観的な見通しとは裏腹に、グラスノーは5月中旬に投球を中止することになった。当時は、数日間休養を取った後に投球を再開するものと見られていた。ところが、それから1か月が経過した現在も、彼はまだ投球を再開しておらず、野球関連の活動も行えていない」と現状に言及。



続けて、「同監督は『彼は今のところ何もしていない。まだ現状維持という感じだね。特に進展は見られていない』と語っている。約1か月間投球練習をしていないため、いずれにせよ早期復帰は難しいだろう」と記している。





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