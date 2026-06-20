ロッテは20日、8月23日の日本ハム戦の試合終了後に、花火1,000発を打ち上げる「マリーンズ大花火」を実施することになったと発表した。

8月21日から27日にかけて開催する「マリーンズ夏祭」の一環として実施されるもので、ZOZOマリンスタジアムの夏の風物詩である大迫力の花火が夜空を彩る。

なお、打ち上げ花火は、マリーンズの勝敗に関わらず、当日のヒーローインタビュー終了から準備が整い次第開始予定で、試合終了時刻が20時30分過ぎた場合や悪天候の場合は中止となる。