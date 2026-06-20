6月21日（日）日本時間13時〜、FIFAワールドカップ2026 グループステージ第2節チュニジア代表戦が行われる。会場はエスタディオ・モンテレイ（メキシコ・モンテレイ）。試合の模様は日本テレビ系列、NHKBS、DAZNで中継される。

初戦のオランダ代表戦は二度先行される苦しい展開となったが、中村敬斗と鎌田大地のゴールで追いつき、ドロー決着となった。オランダ戦で得た勝ち点1をポジティブに捉えつつも「誰も満足していないですし、オランダ戦の戦いがチュニジア戦の勝利を約束してくれるわけではありません」と森保一監督は改めて気を引き締める。17日の練習前には再び選手ミーティングを実施した。「ここからもう一回行く（板倉滉）」「ピリッと大事なことだけを伝えさせてもらった（長友佑都）」と士気を高め、グループステージの行方を左右する重要な第2戦を迎える。

チュニジア代表は第1節でスウェーデン代表に5失点を喫して大敗。サブリ・ラムシ監督を解任し、エルヴェ・ルナール監督が就任するという電撃人事に踏み切った。「全くの別チームと戦わないといけないという覚悟を持っています」と森保監督。日本戦はルナール体制初陣となり、布陣やメンバーなど未知数な相手と対峙することになる。

ルナール監督はかつてサウジアラビア代表の指揮官を務めており、森保ジャパンとは過去3度対戦。成績は互いに1勝1分け1敗となっている。2025年3月に行われた一戦はスコアレスドロー。中村敬斗は「5バックでガチガチに引かれたイメージがあって、0-0だったのでちょっとやりにくかったです」と振り返る。いわゆる“ブロック崩し”はどのチームが相手でも簡単ではなく、優勝候補の一角スペイン代表もカーボベルデ代表の堅守に手を焼いた。長友も「もしかしたらオランダ戦よりも難しくなるかもしれない」と警戒する。

試合の入り方などを含めて未知数な部分もあるが「もちろんイレギュラーではありますけど、僕たちは力を発揮するだけ。相手がどこでもどんな状態でも自分たちがいい準備をして、しっかりとクオリティを発揮するというところに集中したい（上田綺世）」。まずは自分たちにフォーカスして、勝ち点3を取りに行く。

◆日本代表vsチュニジア代表 日本のスタメンは？

出場国増加に伴う大会日程の変更により、第2戦までは中5日。16日にはオフが設けられ、リフレッシュした状態でチュニジア戦に臨む。一方、オランダ戦で左ひざを負傷した久保建英は、チームベースキャンプ地のナッシュビルに残って治療を継続するため、チュニジア戦の欠場が決定。「僕たちが彼のためのステージを用意できる。必死に戦って、彼がまたピッチに戻ってこられるようにしたい（堂安律）」と久保への想いも口にしており、決勝トーナメント進出に大きく近づく一勝を狙う。

中5日と休養は十分。基本的には現時点でのベストメンバーで臨むと予想した。GKは鈴木彩艶、最終ラインは右から渡辺剛、谷口彰悟、伊藤洋輝、ボランチに佐野海舟と鎌田大地。ここまでは変化を加えないと見た。ウイングバックは左に中村敬斗、右に堂安律。久保建英に代わって伊東純也と予想したが、伊東はオランダ戦で“ジョーカー”として躍動しているだけに同様の起用法も考えられる。またオランダ戦で好プレーを見せた菅原由勢が右ウイングバックでスタメン出場し、堂安をシャドーにする可能性もありそうだ。1トップの上田綺世は17日の練習で別メニュー調整となっていたが、本人が「大丈夫です」と明言した通り、翌日から全体練習に復帰しており問題ないと見て良さそうだ。

新体制発足からわずか3日で迎えるチュニジアに対し、日本は森保監督の下で約8年間積み上げてきたチーム力をぶつける時だ。「先制点は大事だと思います。（アフリカ出身の選手は集中力が）切れる時があるかなと思いますね。リーグ・アンやリーグ・ドゥでプレーしていても、崩れたら一気に崩れることがある（中村）」。ルナール新体制の出方は未知数だが、日本代表としては立ち上がりから主導権を握って先制パンチを見舞いたいところ。早い時間帯にゴールを奪うことができれば、試合を優位に進められるはずだ。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）

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