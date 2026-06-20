本日は藤沢駅北口から徒歩約10分ほどのところにある「松月堂わびすけ」を訪れました。「生ドーナツ」や「大きな和栗のモンブラン」と書いてあるのぼり旗やたたずまいが気になるお店です。それでは素敵な引き戸を開けて入ってみます。

ちなみにこちらの引き戸は「わびすけ」ご主人の奥様の故郷、佐渡島で使われていたもの。引き戸はしっかりした造りで取っ手が和菓子の型ぬき！とても可愛いのです。扉の上にいらっしゃる像は※鍾馗（しょうき）様なのだそうです。

※中国に伝わる道教系の神。日本では魔除けの目的で飾られます。

2026年で創業88年の老舗 祖父の代の和菓子屋「松月堂」から3代目

2026年現在、3代目となるご主人。祖父から父の代までは「松月堂」という店名でした。2009年に「松月堂わびすけ」という現在の店名となりました。

店内の様子は明るい和風テイストです。写真には写っていませんが、紙で出来た大きな鯉のぼりや、ご近所の方から譲り受けた古い道具なども飾ってあったり、思わずほっこりしますね。

藤沢名物「生ドーナツ」ひと組様20個まで

こちらが藤沢名物「生ドーナツ」100円(税込)。その日作られたものだけを売っています。

和菓子でいう「生菓子」が当日の作りたてを指すように、こちらも当日に焼き上げた出来立てのドーナツであることが「生ドーナツ」の名前の由来です。

食べてみると、揚げていない焼きドーナツがこんなにもふわふわなんて初めての食感です。味はプレーン味のみで、ドーナツにまぶされたグラニュー糖がしゃりしゃりとしたアクセントになってやさしい美味しさです。

1日に1,000個以上販売する「生ドーナツ」。保存料不使用、賞味期限は3日間となります。

「税込100円」という価格を2009年から貫いている姿勢も人気のひみつ。ひと組様20個まで購入可能ですが、前日までに予約すれば100個でも大丈夫だそうです！

たくさん買っても冷凍保存ができ、自然解凍レンジで15～30秒温めるだけ。人数が大勢いる場所への配りものとしても「生ドーナツ」は最適ではないでしょうか。

6月25日～オリジナルタオルをプレゼント！

88周年の「松月堂わびすけ」と隣接する店舗の「あずきや氷伝」11周年を記念して、2,000円(税抜)以上お買い上げの方に6月25日からオリジナル浴用タオルをお配りします。

賞味期限が長い半生ドーナツは贈答用にも

こちらも保存料不使用「半生ドーナツ」プレーン 162円(税込)。30日間日持ちするので、贈答用にもぴったりです。味は8～13種類ほどあり、人気の味は「プレーン」と「チョコ半生」214円(税込)なのだそうです。

和栗を使ったモンブランは2種類あります

国産の和栗を100%使用した、「香るモンブラン」702円(税込)と「大きなモンブラン」1,404円(税込)の2種類の和栗モンブラン。1年を通して国産和栗のモンブランを堪能できます。

私がお持ち帰りした「香るモンブラン」はカップ入り。カップなので崩れてしまうこともなく、贅沢な和栗がたっぷり。間にカスタードクリームも入っていて、とても美味しくいただきました！「大きなモンブラン」のほうは、生クリームが入っています。

こちらもコスパ最高なおすすめ 「湘南ゴールドピールチョコ」

小田原産の「湘南ゴールドピールチョコ」540円(税込)

こちらのピールチョコは、短冊形にカットされたピールではなく、小判型の大きさがあるのが特徴です。

大きくカットされた湘南ゴールドのピールがゴロゴロ入っているので、気軽にお茶請けやワインのお供にどうぞ。ご主人曰く、湘南ゴールドを細かく切るのが面倒だったからということでしたが、ピールチョコ好きにはぜひおすすめです。

「あずきや氷伝(こでん)」自家製氷のかき氷もここだけのこだわりの味

2015年から夏季限定で始めた「あずきや氷伝」のかき氷。「松月堂わびすけ」に隣接し、座席数も16席ありますので暑い日にかき氷はいかが。こちらは氷からソース、あんこに至るまですべて自家製です。

かき氷の食べ歩きが好きな私ですが、こちらのは氷の概念を覆す食感です。絹のようななめらかさは、台湾かき氷に近い感じもしました。冷たすぎることがないので、頭がキーンとなりません。そして不思議と氷が溶けにくい、その点が天然氷とも違うのでぜひおためしを。個人的には、氷との相性が良いと思った和三盆を使った「黒蜜きなこ」が好みでした。

その他にも、いちごソースは地元 藤沢市川名にある「はやしふぁーむ」のいちごを使用。キウイソースも藤沢市遠藤の「いさわ果樹園」のものを使っています。どちらもおすすめです。

1杯につき2種類の味が選べます。2種類Sサイズ850円(税込)～ M サイズ1,000円(税込)～

※あずきや氷伝の定休日は火・水・木曜日。詳細はインスタグラムをご覧ください。

いかがでしたでしょうか。どこにもない独自の味にこだわる「松月堂わびすけ」。身体にやさしい素材にこだわった保存料なしの藤沢名物「生ドーナツ」は、和菓子にも通じる飽きのこない味なのだと思いました。

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